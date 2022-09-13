Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків зодіаку: один із найскладніших місячних днів

Це один із найскладніших місячних днів, головна небезпека якого полягає у підвищеній конфліктності.

Цей час – випробування на витримку й терпіння, які треба проявити у спілкуванні з людьми навколо: тим, хто не зможе його пройти, доведеться згодом пошкодувати про скоєні помилки і довго виправляти їх. Небажано також жертвувати своїми переконаннями заради миттєвої вигоди – вона дуже швидко "розчиниться", а незадоволення своїм вчинком залишиться надовго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 вересня для Овнів

Зірки радять знімати негатив нинішньої місячної доби активними діями: найкраще розпочати в будинку генеральне прибирання – воно стане символом очищення та налаштує вас на оптимістичний лад.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 вересня для Тельців

Не дозволяйте агресивно налаштованим людям вивести вас із себе і таким чином підживитися вашою енергією: просто не реагуйте на їхні провокації, тоді вони дуже швидко залишать вас у спокої.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 вересня для Близнят

Щоб зосередитися на вирішенні важливого питання, необхідно провести хоча б трохи часу на самоті – серед людей зробити це буде важко, вас відволікатимуть не лише їхні слова, а й мовчання.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 вересня для Раків

Зірки не радять вам залишати свій будинок, який ви сьогодні відчуватимете справжньою фортецею: якщо взяти відгул не вдасться, спробуйте якнайшвидше завершити всі свої справи і повернутися до рідних стін.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 вересня для Левів

Будьте обережні, спілкуючись із новими людьми у своєму оточенні: найімовірніше, вони зовсім не ті, кого із себе вдають, а тому можуть становити небезпеку для вас – не варто ризикувати даремно.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 вересня для Дів

Небажано брати і давати гроші в борг: у першому випадку у вас виникнуть проблеми з їхнім поверненням, а в другому – ви можете довго їх не побачити, тож придумайте привід для відмови.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 вересня для Терезів

Незважаючи на свою врівноваженість, ви сьогодні зазнаєте напливу емоцій, які штовхнуть вам на непродумані вчинки: щоб не стати їхньою жертвою, покличте на допомогу стриманість.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 вересня для Скорпіонів

Чим ширшим буде коло вашого спілкування, тим вищою буде ймовірність серйозної сварки з кимось із близьких друзів: уникнути такого сценарію вдасться лише тим, хто відмовиться від зустрічей і навіть телефонних розмов.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 вересня для Стрільців

Повна відсутність взаєморозуміння з іншими – навіть близькими – людьми свідчить про те, що домовлятися з ними про що б там не було – порожня витівка, тому з проханнями сьогодні краще ні до кого не звертатися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 вересня для Козорогів

Не варто давати комусь обіцянок, навіть якщо люди будуть вас до цього змушувати: стримати слово, найімовірніше, не вдасться, а от виправдовуватися і вибачатися доведеться довго – не найприємніше заняття.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 вересня для Водоліїв

Зірки рекомендують вам провести ревізію в будинку чи квартирі: розсортувавши речі, а також вибравши й викинувши ті, якими давно не користуєтеся, ви очистите енергетику свого житла.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 вересня для Риб

Від зустрічі з коханою людиною цього дня краще відмовитися: будь-яка дрібниця – необережне слово чи натяк – можуть призвести до серйозного скандалу, після якого складно буде помиритися.

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