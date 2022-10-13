Гороскоп на 14 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна зраджувати свої мрії

Найголовніша небезпека в цей час — піддатися своїй слабкості або чужому тиску і вчинити не так, як збирався спочатку по суті, зрадивши себе або свою мрію. Каяття настане дуже швидко, але виправити щось буде дуже пізно, а то й взагалі неможливо.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 жовтня для Овнів

Душевні переживання, пов'язані, найімовірніше, з невдачами на любовному фронті, можна буде заглушити фізичним навантаженням: наприклад, зайнятися спортом, а от господарських клопотів у день Покрови краще відмовитися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 жовтня для Тельців

Ухвалюючи важливе рішення, не орієнтуйтесь на думку інших людей, навіть якщо йдеться про рідних та друзів: ви, звичайно, можете їх вислухати, але остаточне слово – і відповідальність – таки за вами.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 жовтня для Близнят

Скористайтеся святковим днм для того, щоб відмовитись від роботи і провести день – зрозуміло за можливості – на самоті: спілкування сьогодні не принесе ні задоволення, ні користі – лише шкода.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 жовтня для Раків

Зустріч із друзями, навіть якщо вона планувалася заздалегідь, краще відкласти: сьогодні є велика ймовірність того, що під час спілкування виникне конфлікт, який зіпсує не лише зустріч, а й стосунки загалом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 жовтня для Левів

У взаєминах із коханою людиною небажано виявляти бундючність і зарозумілість: навіть знаючи про те, що вам властива подібна поведінка, вони можуть образитися, і повернути їхню прихильність.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 жовтня для Дів

День, коли зірки не рекомендують не тільки здійснювати будь-які фінансові операції, навіть якщо йдеться про елементарний похід до магазину, але просто брати гроші в руки — це стане поганою прикметою.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 жовтня для Терезів

Не варто нав'язувати іншим людям свою думку, навіть якщо ви впевнені, що маєте рацію на всі сто відсотків: залиште їм право на помилку – нехай вони самі, без стороннього втручання, зрозуміють, що помилялися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 жовтня для Скорпіонів

Відмовтеся від будь-яких обіцянок, навіть якщо оточуючі будуть змушувати вас до них: швидше за все, ви не зможете стримати це слово і заробите репутацію ненадійної людини.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 жовтня для Стрільців

Романтичне побачення, навіть якщо воно було призначене заздалегідь, краще перенести на інший день: будь-яка – навіть незначна – сварка може перерости у серйозний, довготривалий конфлікт.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 жовтня для Козорогів

Будьте максимально обережні і пильні щодо людей, які в цей час можуть з'явитися у вашому оточенні: небезпеку, що виходить від них, важко оцінити одразу, а шкоду вони можуть завдати серйозної.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 жовтня для Водоліїв

Для представників вашого чутливого знака день «диявольської» енергетики, як його називають астрологи, може стати особливо неприємним: намагайтеся сьогодні якнайменше спілкуватися з оточенням.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 жовтня для Риб

Не варто всерйоз сприймати ідеї, які сьогодні спадають вам на думку: вони лише на перший погляд здаються продуктивними, а насправді не виправдають очікувань, тому не варто робити на них ставку.

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