Гороскоп на 14 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто згадувати образи

День, коли можна продовжувати роботу над уже розпочатими проєктами, особливо якщо вони – так чи інакше – стосуються творчості.

Для нових починань, навіть якщо вони давно планувалися саме на цей період, час несприятливий. У взаєминах із близькими людьми не варто згадувати образи, які давно минули: відновити справедливість, навіть якщо вона була порушена, однаково не вдасться, а ось зіпсувати стосунки можна буде легко.

Овен

Робота над важливим проєктом сьогодні успіхом не увінчається, тому бажано довести до ладу дрібні й незначні справи, які, проте, необхідно закінчити вчасно.

Телець

Можливе повторення ситуації – як професійної, так і особистої, – яка одного разу вже була: вона дається для того, щоб отримати необхідний досвід і надалі не повторювати старих помилок.

Близнята

Не варто сваритися з рідними та друзями через дрібниці, інакше легко можна позбутися їхнього доброго ставлення, а разом з ним і тилу, який допомагає під час кризових життєвих ситуацій.

Рак

Якщо ви давно збиралися поговорити з керівництвом про підвищення зарплатні, можете вважати, що ваш час настав: сьогодні воно – як ніколи – буде готове піти вам назустріч.

Лев

У взаєминах з людьми, які вас оточують, не можна займати невластиву вам позицію П'ятачка, який усіх перепрошує: впевненість у собі – як у Вінні-Пуха – допоможе з успіхом вирішити всі питання.

Діва

Головне цього дня – відмовитися від спогадів, які викликають не найприємніші відчуття: вони вже не мають над вами влади, тому не дозволяйте їм тягнути з вас енергію, необхідну для життя і роботи.

Терези

День, коли не варто з будь-ким сперечатися і, тим більше, щось доводити: переконати протилежну сторону у своїх правоті однаково не вдасться, а ось до серйозного конфлікту можна призвести.

Скорпіон

Над рішенням, перед необхідністю якого поставить вас життя, необхідно добре подумати – перший варіант, який спаде на думку, найімовірніше, виявиться помилковим, тому не варто на ньому зупинятися.

Стрілець

День, коли представники вашого знака можуть виявити одну з головних своїх якостей – щедрість: подяка людини, якої вона торкнеться, не матиме меж, що стане для вас приємним сюрпризом.

Козоріг

Обов'язково дайте якійсь людині з вашого оточення пораду, про яку вона вас попросить: ваша практичність і вміння тверезо дивитися на речі допоможе їй правильно вчинити в доволі непростій життєвій ситуації.

Водолій

Відкладіть будь-які професійні справи на інший день, а нинішній краще присвятити наведенню ладу в документах: хаос, який у вас панує, скоро не дасть можливість знайти потрібні матеріали в потрібний час.

Риби

Скористайтеся даром відрізняти правду від брехні, яким нагородять вас зірки сьогодні: він дозволить не дати обдурити себе людьми, які таким чином вирішили домогтися від вас рішення на свою користь.

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