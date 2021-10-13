Гороскоп на 14 жовтня для всіх знаків зодіаку: день потужної енергетики

День потужної енергетики, яка впливає на все живе на Землі.
Протистояти їй хоч і складно, але можна — головне, пам'ятати про елементарні правила безпеки. Передусім не варто спілкуватися з людьми, доброзичливість яких викликає у вас хоча б найменші сумніви — цілком можливо, що їхні наміри далеко не такі чисті й прозорі, як це може здатися на перший погляд.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 14 жовтня для Овнів
День сприятливий для очищення організму — як на ментальному, так і на фізичному рівні: можна — і треба — займатися йогою, пити трав'яні чаї і чисту негазовану воду, приймати ванну з морською сіллю.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 14 жовтня для Тельців
Не варто проявляти негативні емоції — вони підживлюють сили зла, тому важливо думати тільки про хороше — так можна буде зберегти в рівновазі і світову гармонію, і свій внутрішній стан.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 14 жовтня для Близнят
Неприємні знаки, які можуть переслідувати вас сьогодні з самого ранку, швидше за все, не матимуть під собою хоч якихось підстав для занепокоєння, так що не варто приймати їх до уваги.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 14 жовтня для Раків
Зірки попереджають вас про можливу напруженість нинішнього дня, яка може вилитися в несподівані конфлікти — дослухайтеся до перестороги, так ви зможете уникнути неприємностей.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 14 жовтня для Левів
Найкращий спосіб знизити рівень стресу — фізична активність: вирушайте на пробіжку або прогулянку, і ви відчуєте приємну втому, завдяки якій забудете про накопичений негатив, нібито його і не було.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 14 жовтня для Дів
Спілкуючись з незнайомою або малознайомою людиною, стежте за тим, що і як говорите: велика ймовірність ненароком видати таємницю, яку ви ретельно оберігаєте від уваги сторонніх.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 14 жовтня для Терезів
Святковий день — не привід включати в раціон алкоголь, він може негативно позначитися на стані здоров'я, те ж саме можна сказати і про харчування — зараз не час перевантажувати шлунок шкідливими продуктами.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 14 жовтня для Скорпіонів
День, коли необхідно проявити обережність стосовно власних фінансів: перебуваючи в людних місцях, стежте за своїм гаманцем і не йдіть на поводі у шахраїв, що намагаються виманити у вас кошти.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 14 жовтня для Стрільців
З роздратуванням стосовно оточенння, яке буде переслідувати вас від самого ранку, потрібно боротися рішуче, інакше воно відніме у вас левову частку сил, необхідних для повноцінної роботи.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 14 жовтня для Козорогів
Найкращі ліки від тривожних думок, які будуть турбувати вас цього дня, — тривала прогулянка: фізична активність і свіже повітря значно поліпшать ваш настрій.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 14 жовтня для Водоліїв
Невдоволення собою і своїми життєвими досягненнями, яке ви будете відчувати сьогодні, не має під собою реальних підстав: воно — всього лише негативний вплив Місяця, яке мине вже завтра.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 14 жовтня для Риб
Навіть якщо ваші успіхи далекі від того, якими ви хотіли б їх бачити, це не привід займатися самокритикою: нічого, крім заниженої самооцінки, це вам не принесе, так що не варто позбавляти себе впевненості в своїх силах.
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