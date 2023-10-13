Гороскоп на 14 жовтня для всіх знаків зодіаку: найнебезпечніший день у всьому місячному календарі

Найнебезпечніший у всьому місячному календарі день, негативна енергетика якого становить для людини серйозну небезпеку.

Різноманітні небезпеки можуть чекати на людину за стінами її оселі, тому – якщо, звісно, є така можливість – краще з неї без нагальної потреби не виходити. Настрій буде близьким до нуля, через що взаємини між людьми – навіть тими, які зовсім не знають одне одного – можуть розпалюватися, призводячи до серйозних конфліктів.

Овен

Намагайтеся уникати місць великого скупчення людей, навіть якщо йдеться про зустріч із друзями в кафе або похід до театру – там ви можете опинитися в центрі скандалу, що точно не покращить вам настрою.

Телець

Якщо цього дня ви відчуєте слабкість, яка завадить вам займатися запланованими справами, не змушуйте себе нічого робити силоміць, а краще – гарно відпочиньте, зрештою, на календарі вихідний.

Близнята

За своїми словами необхідно стежити завжди, але сьогодні – особливо: необережне висловлювання може зіпсувати стосунки з кимось у своєму оточенні, особливо небезпечно образити кохану людину.

Рак

Важливий проєкт, над яким ви працюєте, краще відкласти на кілька днів, а поки зайнятися рутинною – домашньою – роботою, помилка в якій – на відміну від професійних справ – не призведе до серйозних наслідків.

Лев

Не ставайте між тими, хто стане сваритися у вашій присутності, навіть якщо обидві сторони конфлікту вам однаково дорогі: є ймовірність того, що вони помиряться, а в пережитих неприємностях звинуватять вас.

Діва

Вирушаючи до магазину, купуйте лише найнеобхідніше, не витрачаючи гроші на те, без чого можна обійтися: режим розумної економії дозволить не вибитися з бюджету.

Терези

Не варто надівати дорогі ювелірні прикраси, навіть якщо привід для цього здасться більш ніж слушним – велика ймовірність втратити цінну річ або стати жертвою шахраїв.

Скорпіон

Сильна напруженість, яка наростатиме від самого ранку, до обіду може вилитися в нервовий зрив: не допустити такого розвитку подій можна одним способом – скоротити спілкування з людьми.

Стрілець

Не рекомендується проводити будь-які фінансові операції – давати і брати гроші в борг та робити великі придбання: підсумок цієї діяльності виявиться невдалим – гроші будуть викинуті на вітер.

Козоріг

Навіть відчуваючи, що маєте рацію на всі сто відсотків, не вплутуйтеся в суперечку, намагаючись нав'язати іншій людині свою точку зору – нічим хорошим це не закінчиться, навпаки, поставить вас у незручне становище.

Водолій

Будь-яке рішення, перед вибором якого поставить вас життя сьогодні, виявиться правильним лише в тому разі, якщо ви довіритеся своїй інтуїції – вона підкаже єдину правильну відповідь.

Риби

Не варто вирушати в поїздку, навіть якщо ви давно планували її саме на ці вихідні: вона не залагодиться від самого початку і замість очікуваного задоволення принесе роздратування й невдоволення.

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