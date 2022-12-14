Гороскоп на 15-16 грудня для всіх знаків зодіаку: дні перспективних ідей

22-й місячний день, який триватиме майже дві доби, призначений для обмірковування нових – несподіваних, але перспективних – ідей.

Жодну думку, навіть якщо на перший погляд вона здасться божевільною, не можна відкидати, не піддавши її ретельному аналізу: серед повного марення може відшукатися по-справжньому геніальна ідея, яку необхідно реалізувати якнайшвидше. В цей час не можна нічого приховувати від близької людини – таємне однаково стане явним, тому тим, кому є що приховувати, краще відмовитися від відвертих розмов.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Овнів

Важливі справи можна – і потрібно – закінчувати, але краще не починати: успіху однаково досягти не вдасться, оскільки ці дні – не найкращий час для будь-яких починань, а час і сили будуть витрачені даремно.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Тельців

Розпочинати реалізацію важливих справ у ці дні ще зарано, тому їх необхідно присвятити міркуванню над ними та обдумуванню деталей – навіть незначний нюанс може виявитися дуже важливим.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Близнят

Не захоплюйтеся вирішенням чужих проблем: людина, яка вас про це попросить, повинна навчитися самостійно виплутуватися з будь-яких ситуацій, інакше вона буде й надалі постійно в них втрапляти.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Раків

Складні професійні завдання в цей час краще не вирішувати – на них не вистачить ні сил, ні – що важливо – бажання, краще підтягнути "хвости" і відпочити з почуттям виконаного обов'язку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Левів

Не ігноруйте інформацію, яка надходитиме до вас цими днями: серед незначних фактів трапляться ті, які найближчим часом стануть вам у пригоді, давши перевагу перед колегами.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Дів

Офіційно оформлювати свої стосунки з близькою людиною можна лише в тому разі, якщо ви на всі сто відсотків впевнені у своїх та її почуттях, інакше краще дати собі ще трохи часу на роздуми.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Терезів

Брехати близьким людям не варто і в будь-який інший час, але в ці дні – особливо: брехня дуже швидко виявиться, а отже, сварка неминуча, і найприкріше буде усвідомлювати, що винні в ній лише ви.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Скорпіонів

Будь-яке добро – втім, як і зло, – зроблене в цей час, повертається до свого "автора" в багаторазовому розмірі, тож не варто бути скупими на хороші справи, яких вимагатиме сьогодні від вас життя.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Стрільців

Скоротіть спілкування з людьми, які й самі нічого не роблять, і вам не дають: якщо не можете рішуче віддалити їх від себе, вигадайте якийсь пристойний привід, який завадить їм відволікати вас.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Козорогів

Можливо, ви відчуваєте, що у професійному плані зайшли в глухий кут, і не знаєте, в який бік рухатися далі: присвятіть ці дні аналізу ситуації, що склалася – зірки впевнені, що ви знайдете з неї вихід.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Водоліїв

Уважно слухайте те, що вам кажуть люди з вашого оточення, а ще краще – стежте за мімікою та виразом їхнього обличчя: вам буде добре видно, хто обманює вас, а хто говорить правду.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 – 16 грудня для Риб

Якщо ви відчуваєте, що досягли достатнього успіху у своїй професійній сфері і становите серйозну цінність як експерт, подумайте про те, щоб передати свої знання та навички тим, хто цього потребує.

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