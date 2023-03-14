Гороскоп на 15 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли людьми керують низинні інстинкти

День, коли навіть найстриманішими та найдоброчеснішими людьми починають керувати низинні інстинкти.

Вони підіймають «голову» несподівано і діють настільки сильно, що людині важко з ними впоратися, проте це необхідно зробити, якщо, звісно, немає бажання згодом соромитися своїх почуттів і вчинків. Емоційне тло необхідно будь-якими способами зберігати у стані спокою: не брати близько до серця негативні життєві моменти, не реагувати на подразники, не втручатися в чужі сварки, та й власні конфлікти спускати на гальмах.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 березня для Овнів

Не варто розпочинати реалізацію нових – важливих – проєктів: сьогодні не лише не вдасться просунутися вперед, але й існує безліч шансів зіпсувати всю справу, що навряд чи входить у ваші плани.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 березня для Тельців

Намагайтеся уникнути агресивної реакції на слова і вчинки людей, що вас оточують: конфлікти, які спалахнуть внаслідок цього, не потрібні ні вам, ні другій стороні.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 березня для Близнят

Необхідно звертати увагу на знаки, які сьогодні надсилатиме Всесвіт: вони підкажуть вам, як вчинити в нинішній – професійній чи життєвій – ситуації.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 березня для Раків

З грошима сьогодні необхідно поводитися обережно – особливо небажано давати їх у борг: з їх поверненням можуть виникнути проблеми, тож краще не ризикувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 березня для Левів

Припустившись помилки, знайдіть у собі мужність визнати її, не перекладайте провину на інших: правда однаково відкриється, і з честю вийти із ситуації в такому разі буде набагато складніше, ніж зараз.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 березня для Дів

Велика ймовірність харчових отруєнь, тому важливо стежити за якістю і – особливо – свіжістю продуктів, що вживаються в їжу, не допускаючи навіть незначного їх прострочення.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 березня для Терезів

День, коли категорично небажано втручатися в чужі конфлікти: навіть властивий вам від природи дар дипломатії не допоможе дотриматися нейтралітету – вас можуть звинуватити у всіх гріхах.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 березня для Скорпіонів

Будь-яку критику сьогодні бажано залишати поза увагою: конструктивних пропозицій від тих, хто вирішить зробити вам зауваження, ви однаково не дочекаєтеся, а знижувати самооцінку не має сенсу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 березня для Стрільців

Пропозиція професійної якості, яку ви можете сьогодні отримати, не принесе кар'єрних проривів, але дасть змогу непогано заробити, тож не варто її втрачати.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 березня для Козорогів

Не поспішайте виконувати роботу, яку несподівано дасть вам сьогодні керівництво: протягом дня воно може передумати, тому вам буде шкода сил і часу, витрачених даремно.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 березня для Водоліїв

Поганий настрій, який може «накрити» вас цього дня, негативно позначиться як на професійних справах, так і на подіях в особистому житті – сварка з близькою людиною, що виникла на порожньому місці, затягнеться надовго.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 березня для Риб

Сьогодні вашої допомоги потребуватимуть друзі, яким обов'язково потрібно її надати, тоді й вони – у разі потреби – не залишать вас без своєї підтримки та участі.

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