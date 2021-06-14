Гороскоп на 15 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли загостриться інтуїція

День, коли загострюється інтуїція: саме до неї, а не до доводів логіки і розуму необхідно звертатися, відповідаючи на важливі запитання.

Особливого успіху вдасться досягти у фінансовій сфері, таланти в якій проявляться навіть у тих, хто від народження не має таких здібностей. Багатьом вдасться укласти вигідні контракти — як одномоментні, так і перспективні, і досягти серйозних висот у бізнесі, яким вони займаються.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 15 червня для Овнів

Незважаючи на те, що люди будуть адекватно реагувати на критику, переходити кордон в цьому сенсі все-таки не варто: образу, якої ви можете завдати, співрозмовник, швидше за все, вам не пробачить.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 15 червня для Тельців

Новий знайомий, який з'явиться у вашому житті в цей час, швидше за все, затримається в ньому надовго — до того ж взаєморозуміння виявиться таким сильним, що закінчиться тривалою дружбою.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 15 червня для Близнят

День, коли важливо чергувати роботу з відпочинком, в іншому разі можна буде дуже швидко втомитися, а це негативно позначиться на стані справ, якими ви займаєтеся, що дуже не сподобається начальству.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 15 червня для Раків

Пропозиція обійняти нову посаду, зроблена начальством, хоч і буде пов'язане з додатковими клопотами, виявиться дуже вигідною — зокрема і в матеріальному плані — тому зірки рекомендують погоджуватися.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 15 червня для Левів

День, коли не варто нічого нікому позичати, до того ж у цьому разі йдеться не тільки про гроші, а й про речі: це може стати поганою прикметою і негативно відбитися на матеріальному добробуті.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 15 червня для Дів

День сприятливий для переходу на принципи здорового способу життя: можна переглянути свій раціон, відмовившись від нехай і смачних, але шкідливих продуктів, а також — хоча б поступово — куріння.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 15 червня для Терезів

Необхідно брати до уваги будь-які — навіть, здавалося б, незначні — відомості, які сьогодні стануть вам відомі: мине зовсім небагато часу, і вони послужать добру службу.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 15 червня для Скорпіонів

Удача в цей день стане вашим супутником у всіх сферах життя, але особливо яскраво вона проявить себе в професійному сенсі: можна братися за будь-які — навіть дуже складні — завдання і проєкти.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 15 червня для Стрільців

Необхідно звертати увагу на сигнали, які буде в цей день подавати організм: так, якщо вам дуже захочеться чогось з'їсти, значить, йому не вистачає вітамінів і мікроелементів, які в цьому продукті містяться.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 15 червня для Козорогів

Від відвідування салону краси, навіть якщо воно було заплановано заздалегідь, сьогодні краще відмовитися: разом із підстриженим волоссям можна втратити енергію, яка тримає вас "на плаву".

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 15 червня для Водоліїв

Можна — і треба! — пропонувати начальству проєкт, який довгий час перебуває у вас в розробці: сьогодні воно не тільки оцінить ваш задум, а й підтримає його — як морально, так і матеріально.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 15 червня для Риб

День, коли зірки рекомендують вам бути якомога ближче до природи: через неможливість в будній день вирушити до лісу, річки або озера, проведіть хоча б максимум часу в найближчому парку.

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