Гороскоп на 15 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли активізуються сили зла

Під їхнім впливом у кожного з нас проявилися найнеприємніші якості людського характеру, які є у всіх. У цьому «чорному списку» є дріб'язковість, злість, заздрість, зарозумілість, брехливість, егоїзм, зарозумілість, жадібність, мстивість і багато іншого. Можна також потрапити під вплив шахраїв, тому важливо скоротити спілкування з оточенням. Важливі справи - навіть якщо вони стосуються дому та побуту - краще відкласти до кращих часів.

Овен

Імовірна підлість з боку людини, яку ви досі вважали одним із найкращих друзів: не варто переживати через те, що з нею доведеться розлучитися – зрештою, ви від цього лише виграєте.

Телець

День рекомендується провести на самоті — так ви не зможете вийти з себе, і ніхто не постраждає від спалахів невмотивованої люті, які, на жаль, будуть властиві вам сьогодні.

Близнята

У взаєминах із людьми важливо тримати себе в руках, не допускаючи різких слів на їхню адресу, їхні наслідки можуть бути непередбачуваними – втім, це має сенс не лише цього, а й будь-якого іншого дня.

Рак

День – благо, на календарі вихідний – максимально сприятливий для творчих занять: декому з вас вдасться створити справжній витвір мистецтва, що значно підвищить вашу самооцінку.

Лев

Велика кількість спокус, які переслідуватимуть вас у цей час, можуть паралізувати вашу волю: щоб згодом не шкодувати про допущену слабкість, намагайтеся їм не піддаватися.

Діва

Енергія, якою забезпечать вас у цей день зірки, через свій деструктивний характер не підходить для серйозної роботи – надто велика ймовірність прикрих помилок.

Терези

Випробовуючи протилежні емоції одночасно, ви ризикуєте отримати те, що психологи називають нервовим зривом, тому необхідно максимально стримувати себе від проявів почуттів.

Скорпіон

Щоб поганий настрій, який може накрити представників знака від самого ранку, не зіпсував вам день, знайдіть собі приємне заняття – наприклад, хобі, якому ви вже давно не приділяли часу.

Стрілець

Сімейні конфлікти, можливі цього дня, можуть затягнутися на тривалий час, а заразом і надовго зіпсувати стосунки, тому краще поступитися близькій людині, ніж сваритися з нею через дрібниці.

Козоріг

У спілкуванні з незнайомцями сьогодні необхідно бути обережними: незрозуміло, з ким ви в результаті матимете справу, а передбачати, чим закінчиться така розмова, взагалі неможливо.

Водолій

Негативні емоції – такі як злість чи лють – цього дня характеризуватимуть вас не найкращим чином, означаючи, що ви стаєте на бік зла, але ще не пізно вжити заходів.

Риби

Небажано поспішати з ухваленням важливого рішення, особливо якщо воно стосується фінансів: щоб не припуститися помилки, краще серйозних кроків у цьому напрямі не робити.

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