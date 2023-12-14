Гороскоп на 15 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли необхідно уникати фізичних навантажень

День, коли зранку ми відчуватимемо дратівливість та агресію, але вже пообіді зможемо налаштуватися на позитив.

Саме в цей час – незважаючи на те, що йдеться про другу половину п'ятниці – можна ухвалювати важливі рішення, підписувати важливі – із серйозною фінансовою перспективою – договори, укладати відповідні контракти та розпочинати реалізацію важливих проєктів. Цього дня необхідно уникати фізичних навантажень – вони можуть призвести до серйозних травм, які напередодні свят будуть особливо образливими.

Овен

Погане самопочуття, яке ви можете відчути цього дня, не є ознакою захворювання, найімовірніше, воно сигналізуватиме про перевтому – необхідно розпочати підготовку до вихідних уже сьогодні.

Телець

Активності необхідно уникати у всіх сферах діяльності, навіть якщо йтиметься лише про домашні турботи: внаслідок напруженості можуть датися взнаки наявні у людини хронічні захворювання.

Близнята

Необхідно звернути увагу на сновидіння нинішньої ночі: незважаючи на їхню сумбурність і розпливчастість, вони міститимуть важливу підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Рак

Ракам, всупереч звичайним порадам, сьогодні не варто стримувати свої емоції: якщо спрямувати їх всередину, вони негативно позначаться на психологічному стані представників знака, тож можна дати волю почуттям.

Лев

Як би вас не вмовляли відмовитися від професійної – чи особистої – мети, наполягайте на своєму – інакше згодом ви пошкодуєте про свою слабкість, але нічого не зможете змінити.

Діва

Першу половину дня – звісно, якщо у вас буде така можливість – бажано провести на самоті, лише в такому разі вам вдасться уникнути конфліктів, які в іншому разі були б неминучими.

Терези

Необхідно – хоча б на день – відсунути вбік проблеми інших людей і зайнятися своїми власними: особливої уваги потребуватиме здоров'я, яке через перевтому може дати збій.

Скорпіон

Представники вашого знака, які сьогодні шукатимуть конфлікту зі своїм оточенням, обов'язково його знайдуть, що своєю чергою може призвести до загострення стосунків, які й так не найкращі.

Стрілець

Відмовтеся від занять, які можуть вибити вас із робочого ритму – наприклад, кавових пауз і розмов з колегами: через це ви не встигнете зробити те, що запланували, і справи затягнуться на вихідні.

Козоріг

Напруженість відчуватиметься у стосунках із людьми – причому не лише сторонніми, а й близькими, що може спричинити прикру і тривалу сварку, тому дуже важливо контролювати себе.

Водолій

Вирішення професійних питань необхідно відкласти на другу половину дня, особливо це стосується зміни роботи: так, співбесіда, призначена на ранок, навряд чи буде успішною.

Риби

Керівництво сьогодні необхідно обходити десятою дорогою: воно, перебуваючи в поганому настрої, може, не розібравшись, звинуватити вас у чужих прорахунках, а згодом, навіть установивши істину, навряд чи захоче вибачитися.

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