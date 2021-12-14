Гороскоп на 15 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли вигідно робити добрі справи

Гороскоп на 15 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли вигідно робити добрі справи

День, коли благодійність не тільки добре, а й вигідне заняття – воно обов'язково повернеться бумерангом.

У взаєминах з оточенням необхідно бути обережними, не піддаючись на ворожі випади та провокації, яких може бути більше, ніж хотілося б. У жодному разі не можна вплутуватися в конфлікт, навіть якщо здаватиметься, що необхідно втрутитися, щоб відновити порушену справедливість – його результат може виявитися непередбачуваним для всіх.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 грудня для Овнів

Необхідно скористатися будь-якою більш менш вдалою можливістю допомогти людям, які можуть просити вас про допомогу – ваша доброта і благородство не залишаться непоміченими.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 грудня для Тельців

Бійтеся спалахів гніву, від яких ви можете страждати у цей день: вони не тільки засмутять ваші стосунки з оточенням – навіть близькими вам – людьми, але й виставлять вас у невигідному світлі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 грудня для Близнят

Приплив сил, який ви відчуєте цього дня, створить ілюзію всемогутності і, ніде правди діти, вседозволеності: не варто робити того, про що згодом з великою ймовірністю доведеться пошкодувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 грудня для Раків

Шкодувати себе не рекомендується в будь-який інший час, але сьогодні особливо: сили, які незмінно підуть на оплакування власної "важкої долі", краще витратити на допомогу людям. Яким гірше, ніж вам.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 грудня для Левів

Не варто ділитися з малознайомими людьми таємницями, які вам довірили на умовах найсуворішої секретності: згодом, коли вони стануть надбанням широкого загалу, ви опинитеся в незручному становищі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 грудня для Дів

Роблячи комусь добро, не думайте про вигоду, інакше вищі сили не зарахують вам ваші вчинки як благодійність – швидше все відбудеться з точністю до навпаки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 грудня для Терезів

День сприятливий для виправлення помилок – як професійних, так і особистих: скористайтеся вдалим шансом направити одну зі сфер вашого життя в потрібне русло.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 грудня для Скорпіонів

Складуться чудові умови для примирення з людьми, з якими вас вже досить тривалий час розділяє сварка: сьогодні вони – залежно від обставин – визнають свою провину чи вибачать вам.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 грудня для Стрільців

Не варто займатися самокритикою — крім падіння самооцінки нижче рівня плінтуса, це нічого вам не принесе, до того ж, крім вас, може знайтися багато охочих вказати вам на ваші помилки та гріхи.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 грудня для Козорогів

Ваша практичність диктує вам лінію поведінки, засновану на матеріальних цілях та насолодах, тому зірки рекомендують вам – хоча б ненадовго – зламати сценарій та подумати про духовне.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 грудня для Водоліїв

Поліпшити стосунки з близькими людьми допоможуть нехай і недорогі, але приємні та ретельно підібрані сувеніри: вони потішать членів вашої сім'ї та створять їм – і вам – передсвятковий настрій.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 грудня для Риб

Люди, які прербувають поруч — друзі, близькі або колеги — сьогодні можуть страждати від дратівливості, яку вам доведеться гасити всіма доступними вам способами: результат — мир у взаєминах — себе виправдає.

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