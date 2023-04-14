Гороскоп на 15 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна витрачати енергію на сварки та конфлікти

Не можна витрачати дорогоцінну енергію, якої сьогодні буде недостатньо для повноцінного існування, на сварки, суперечки та конфлікти.
Зіткнувшись із чужою агресією, бажано проігнорувати зухвалу поведінку неадекватних – чи надто емоційних – людей, інакше результати такого зіткнення можуть виявитися абсолютно непередбачуваними. День несприятливий для хвастощів та покупок – вони виявляться марною тратою грошей.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 15 квітня для Овнів
Найкращий вибір заняття на сьогодні – хобі, якому ви присвячуєте весь вільний час: можна шити, в'язати, вишивати – головне, щоб руки були зайняті, а голова – вільною.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 15 квітня для Тельців
Емоційно реагуючи на чужі – недоброзичливі – слова чи дії, ви нікому нічого не доведете, зате енергії втратите багато, тому краще ігнорувати ворожі випади.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 15 квітня для Близнят
Найкращим засобом від поганого настрою, який переслідуватиме вас цього дня, стане горезвісне позитивне мислення: налаштуйтеся на гарне – і неприємності зникнуть начебто самі собою.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 15 квітня для Раків
Займатися домашніми справами, які ви запланували на цей день, краще наодинці – так ви не посваритеся з близькими, які весь час заважатимуть вам, і, що дуже важливо, все встигнете.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 15 квітня для Левів
День сприятливий для будь-якої інтелектуальної діяльності: можна вирішувати теоретичні професійні завдання, займатися літературною творчістю або читати навчальну чи наукову літературу.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 15 квітня для Дів
Рідкісний день, коли можна не звертати уваги на сни, ворожіння та знаки, які надилатиме Всесвіт: особливого сенсу вони в собі не несуть, тому не варто приймати їх близько до серця.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 15 квітня для Терезів
Як правило, вам – через притаманну дипломатичність – вдається уникати конфліктів, але сьогодні обставини можуть буквально підштовхувати вас до них, проте намагайтеся не допустити цього.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 15 квітня для Скорпіонів
Щоб позбавитися поганого настрою, який може докучати вам цього дня, достатньо завантажити себе роботою — благо, господарських справ і турбот сьогодні буде достатньо.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 15 квітня для Стрільців
Таке явище, як пристріт, поки що ніхто не скасовував, тому не варто розповідати про приємні зміни у своєму житті стороннім – особливо негативно налаштованим до вас – людям.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 15 квітня для Козорогів
Велика ймовірність того, що хтось із оточення – можливо, навіть близьких – людей свідомо виводитиме вас на сплеск негативних емоцій: постарайтеся стриматися і бурхливо не реагувати.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 15 квітня для Водоліїв
День сприятливий для робіт вдома, благо, на календарі вихідний – усі заняття, які ви досі з різних причин відкладали на потім, виявляться легкими, приємними та успішними.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 15 квітня для Риб
Зірки закликають вас бути терплячими та поблажливими до себе, прощаючи властиві вам маленькі слабкості та пов'язані з ними помилки, від яких ніхто в нашому світі не застрахований.
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