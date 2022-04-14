Гороскоп на 15 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли всі риси характеру багаторазово посилюються

День, коли добрі – і погані – якості характеру людини посилюються в рази, але тільки від неї самої залежить, що візьме гору – добро чи зло.
Зло може всіма силами та способами схиляти на свій бік, тому треба бути вкрай обережними щодо різноманітних пропозицій легкого заробітку. Незважаючи на це, енергетика дня радше хороша, а не погана – можна сподіватися на кардинальні та сприятливі життєві зміни, особливо якщо для цього були докладені хоч якісь – найкращі, максимальні – зусилля.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 15 квітня для Овнів
Не варто розпочинати реалізацію нових проєктів – їй будуть перешкоджати справи, які ви свого часу засунули в довгу скриньку, тому необхідно спочатку розправитися з ними, а вже потім йти далі.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 15 квітня для Тельців
Небажано демонструвати свій неживий характер, навіть якщо оточення цього заслуговуватиме – так ви дасте їм привід для переваги, чого в жодному разі не можна допускати.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 15 квітня для Близнят
Різноспрямовані емоції – від знака плюс до знака мінус – можуть створювати моральний дискомфорт, щоб його уникнути, необхідно зосередитись на позитиві та – хай і штучно – підтримувати його.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 15 квітня для Раків
Не варто вірити на слово людям, яких ви знаєте мало або не знаєте взагалі – великий ризик бути ошуканими у найкращих своїх почуттях та намірах, що не додасть оптимізму та гарного настрою.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 15 квітня для Левів
"Спокій тільки спокій!" – цей девіз Карлсона має стати і вашим дороговказом, тільки в такому разі вам вдасться пережити цей – непростий – день у гарному настрої.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 15 квітня для Дів
У цей день немає сенсу дослухатися до чужих порад, які оточення – як на зло – буде давати у величезній кількості, але тільки ви самі зможете оцінити ситуацію та вирішити, як діяти.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 15 квітня для Терезів
Велика ймовірність того, що в роботі сьогодні виникатимуть несподівані перешкоди, які унеможливлять виконання деяких завдань – не варто наполягати на них.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 15 квітня для Скорпіонів
Представникам знака зірки рекомендують провести в моральній та душевній тиші та чистоті – досягти такого результату можна буде, максимально скоротивши спілкування з оточуючими людьми.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 15 квітня для Стрільців
Не варто братися за серйозні справи — користі від них сьогодні однаково не буде, тому має сенс упорядкувати документи і зробити передсвяткове прибирання в будинку або квартирі.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 15 квітня для Козорогів
Існує ймовірність наговорити зайвого комусь із близьких людей, що може призвести до серйозної сварки – щоб такого не сталося, необхідно зважувати кожне своє слово і не піддаватися емоціям.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 15 квітня для Водоліїв
День може стати для вас випробуванням на міцність, особливо якщо ви братимете близько до серця все, що почуєте від інших людей – варто пам'ятати, що вони можуть помилятися і не реагувати на зауваження.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 15 квітня для Риб
Небажано йти на поводі у власних слабкостей, особливо якщо вони можуть зашкодити вашому здоров'ю – насамперед це стосується таких шкідливих звичок, як переїдання чи куріння.
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