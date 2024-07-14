Гороскоп на 15 липня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для будь-яких важливих починань

В цей час також можна займатися так званими "земними" справами, причому йдеться не тільки і не стільки про роботи в саду й на городі, скільки про ремонт, будівництво будинку або хоча б закладення фундаменту. В будь-якому разі енергію потрібно спрямовувати на добрі справи: будь-яке зло – навіть на рівні намірів – призведе до серйозних неприємностей.

Овен

Гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, дозволить вирішити багато професійних питань, а ближче до вечора ще й переробити купу домашніх справ.

Телець

Зірки рекомендують вам згадати про людину, яку ви, перебуваючи під впливом поганого настрою, образили, і знайти спосіб з нею помиритися, визнавши свою помилку і вибачившись.

Близнята

Тим, хто давно розмірковує про зміну місця проживання, необхідно щось робити для того, щоб їхня мрія здійснилася: якщо просто сидіти й чекати, нічого не станеться – вони залишаться на тому ж місці, що й зараз.

Рак

На сюрприз, який сьогодні зробить вам кохана людина, необхідно відреагувати з максимальною радістю, навіть якщо насправді ви мріяли про щось інше – не варто її ображати.

Лев

Не варто звертати увагу на погані передчуття, які можуть переслідувати вас від самого ранку: найімовірніше, вони пов'язані з впливом Місяця і навряд чи справді віщують щось погане.

Діва

Емоції, які розбурхаються не на жарт, необхідно тримати під контролем, в іншому разі, перебуваючи під їхнім впливом, ви можете, як-то кажуть, наламати неабияких дров.

Терези

Новий знайомий може легко зачарувати і – як наслідок – обдурити вас: перш ніж вірити тому, кого ви не знаєте, на слово, хоча б на хвилину замисліться про те, яку мету він може переслідувати.

Скорпіон

Зустріч зі старим знайомим, якого ви не бачили багато років, найімовірніше, виявиться невипадковою: таким чином життя допоможе вам дати відповідь на важливе питання, яке ця людина легко вирішить.

Стрілець

Події сьогоднішнього дня дадуть вам можливість по-новому поглянути на людину з вашого оточення: можливо, той, кого ви раніше не помічали, виявиться не лише корисним, а й приємним у всіх розуміннях.

Козоріг

Не варто довіряти снам, хоч би якими вони були: хороші можуть обдурити ваші надії, а погані – змусити перебувати в пригніченому стані духу та очікуванні – й передчутті – неприємностей.

Водолій

День мине в позитивному ключі, якщо ви заплануєте на нього якомога більше – переважно професійних – справ і не відволікатиметеся від них ні на хвилину, тоді на погані думки просто не вистачить часу.

Риби

Не варто реагувати на зауваження малознайомих – або зовсім незнайомих – вам людей, які вони можуть висловити без дозволу з вашого боку: їхня думка – їхня проблема, яка не має до вас жодного стосунку.

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