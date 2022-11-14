Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна нічого рвати й ламати

День сприятливий для будь-якої діяльності, спрямованої на творення, а ось за руйнування рано чи пізно доведеться відповідати.

Не можна нічого рвати й ламати, під забороною також конфлікти, особливо якщо під час з'ясування стосунків сторони намагаються якомога болісніше образити одна одну. Успішно вирішуватимуться будь-які завдання, на які раніше довелося б витратити багато часу, а зараз на людину наче зійде осяяння і їй залишиться лише дивуватися: "Як же я раніше до цього не додумалася?!"

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 листопада для Овнів

Не відмовляйте тим, хто цього дня звернеться до вас по допомогу: найімовірніше, людині буде необхідна не матеріальна, а моральна підтримка – наприклад, слушна порада, до якої вона б могла б дослухатися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 листопада для Тельців

У пошуках важливої інформації не варто переглядати численні ресурси: просто, як-то кажуть, поміркуйте – найімовірніше, ви вже стикалися з такою проблемою і знаєте, як вчинити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 листопада для Близнят

Не давайте скористатися своїм часом та іншими ресурсами людям у вашому оточенні: запропонуйте їм вирішити свою проблему самостійно – на ваш подив, вони легко це зроблять.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 листопада для Раків

Тим, чия робота так чи інакше пов'язана з науковою діяльністю, вдасться зробити нехай і невелике, але важливе відкриття: подбайте про те, щоб убезпечити його від чужих цілком можливих посягань.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 листопада для Левів

Звертайте увагу на інформацію, що надходить цього дня, навіть якщо на перший погляд вам здаватиметься, що вона не має до вас жодного сосунку: дуже швидко ви зрозумієте, як нею можна скористатися.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 листопада для Дів

Зірки не рекомендують вам сьогодні витрачати час і сили на роботу над серйозними проєктами – ваші зусилля здебільшого виявляться марними, тому займіться дрібними справами – їх теж потрібно зробити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 листопада для Терезів

Вирішення проблем людей навколо потрібно розпочинати лише тоді, коли всі ваші справи будуть улагоджені, інакше ви ризикуєте витратити весь день на благодійність, а про себе забудете.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 листопада для Скорпіонів

Будьте готовими до того, що хтось зі знайомих буде відвертим і відкриє вам таємницю, яку в інший день хотів би приховати – спробуйте нікому про неї не проговоритися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 листопада для Стрільців

Якщо у вас буде хоча б найменша можливість допомогти комусь матеріально, не скупіться – зірки дуже швидко винагородять вас за щедрість: вам пощастить у справі, яку ви, зневірившись, уже вважали безнадійною.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 листопада для Козорогів

Не поспішайте приймати важливе рішення: від нього дуже багато залежить, тож перш ніж робити важливий крок, зберіть всю необхідну інформацію і ретельно зважте всі за і проти.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 листопада для Водоліїв

Зірки закликають вас навести лад у документах: ви так давно цього не робили, що в потрібний момент можете не знайти те, що вам необхідно, і втратити пов'язаний із цими паперами важливий шанс.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 листопада для Риб

Уважно стежте за поведінкою людей, які вас у чомусь переконуватимуть: за жестами, поглядами і мовою можна буде зрозуміти, кажуть вам правду чи хочуть обдурити, і зробити для себе важливі висновки.

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