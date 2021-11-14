Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли всі будуть надмірно вразливими

Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли всі будуть надмірно вразливими

День, коли важливо бути максимально уважними щодо інших людей.

Оточення стане надмірно вразливим та помисливим, що призведе до взаємного нерозуміння та численних конфліктів, що виникають буквально на рівному місці. Необхідно зважувати кожне своє слово – будь-яка необережність може завдати співрозмовнику серйозної моральної травми.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 листопада для Овнів

Зірки рекомендують представникам знака зайнятися благодійністю: вона принесе не лише моральне задоволення, а й приємний бумеранг – жодна добра справа не залишиться без подяки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 листопада для Тельців

Велика ймовірність звернення за допомогою, в якій краще не відмовляти: вам це нічого не вартуватиме, а для людини, яка її потребує, це може стати практично питанням життя і смерті.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 листопада для Близнят

Допомагаючи незнайомій людині – наприклад, подаючи милостиню жебрачці – бажано, хоча б візуально, переконатися в тому, що вона справді цього потребує – прикро стати жертвою шахраїв.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 листопада для Раків

У професійному плані, якщо ви вплуталися в "бійку", важливо йти тільки вперед: відступ з великою ймовірністю призведе до того, що від цього проєкту — на превеликий жаль — доведеться відмовитися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 листопада для Левів

Необхідно знайти час для спілкування з рідними людьми, яких ви останнім часом із різних причин не балуєте своєю увагою – настав час повертати їм моральні борги.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 листопада для Дів

Добрі справи, заплановані на цей день, потрібно робити безкорисливо – без надії на подяку, інакше вони втратять сенс, який закладається в них спочатку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 листопада для Терезів

Спілкуючись з людьми, необхідно демонструвати максимальну чуйність, на яку ви тільки здатні: багато хто потребуватиме моральної підтримки, то чому б їм її не надати?

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 листопада для Скорпіонів

День сприятливий для очищення організму – як на моральному, так і фізичному рівні: для першого можна використовувати медитацію, для другого – відвідування SPA-салону та детокс-дієта.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 листопада для Стрільців

Поганий настрій, який може завдавати душевного дискомфорту від самого ранку, добре лікується активною діяльністю: так, ті, хто працює вдома, можуть зробити позачергове прибирання.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 листопада для Козорогів

Зірки рекомендують вам – просто так, без приводу – робити подарунки близьким людям та друзям: навіть копійчаний сувенір, обраний з любов'ю та знанням пристрастей людини, дасть їй величезну втіху.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 листопада для Водоліїв

Не сидіть весь день за роботою — намагайтеся в обідню перерву або вечір вибратися на вулицю, щоб прогулятися і подихати свіжим повітрям: голова стане ясною, а думки самі собою вишикуються в логічний ланцюжок.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 листопада для Риб

Сьогодні зірки рекомендують вам зробити перерву в роботі: вона необхідна для того, щоб проаналізувати ситуацію, що склалася, і підкоригувати стратегію досягнення головної мети.

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