Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку: день абсолютної світової гармонії

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку: день абсолютної світової гармонії

День абсолютної світової гармонії, коли Всесвіт усіма можливими силами наводить у ньому лад.

Зірки закликають нас допомогти їм у цій справі: мінімум, який може зробити людина – це прибрати та звільнити від сміття – маються на увазі непотрібні речі – своє житло, а як максимум – очистити від негативу душу та розум. Час також підходить для примирення та відновлення добрих стосунків із друзями та рідними.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 лютого для Овнів

День несприятливий для переговорів з діловими партнерами — порозуміння все одно домогтися не вдасться, тільки дарма згаєте час і сили.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 лютого для Тельців

Нинішній день, незважаючи на його будній статус, зірки рекомендують присвятити відпочинку – як активному, так і пасивному, відклавши роботу хоча б на день: користі від неї сьогодні однаково не буде.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 лютого для Близнят

Сьогодні має сенс згадати про те, що не хлібом єдиним – точніше, не тільки роботою – жива людина: чому б не витратити час на себе, наприклад, відвідавши SPA-салон або погулявши у парку.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 лютого для Раків

Секрет успіху – виконувати робочий план, складений на день, методично та поступально: перестрибувати через кілька справ одразу, а потім повертатися назад – найкращий спосіб їх завалити.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 лютого для Левів

Сьогодні важливо уникати навіть мінімального ризику, оскільки він може призвести до серйозних проблем: необхідно йти уторованими стежками і над усе цінувати стабільність.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 лютого для Дів

Вирушаючи за покупками, пам'ятайте про частку розумної економії: зрозуміло, не варто включати режим скнари і трястися над кожною копійкою, але й витрачати гроші направо і наліво теж небажано.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 лютого для Терезів

Зірки рекомендують бути вкрай обережними у висловлюваннях — великий ризик ненароком вибовкати таємницю, яка за жодних умов не повинна стати надбанням сторонніх людей.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 лютого для Скорпіонів

Не варто демонструвати оточенню свою перевагу, навіть якщо для нього існують усі підстави – навряд чи воно буде у захваті від такої лінії поведінки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 лютого для Стрільців

Очистити свою енергетику та позбутися негативу можна буде, віддавши одну зі своїх речей іншій людині – цього дня дуже важливо подарувати комусь радість.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 лютого для Козорогів

Хороший день для поїздок будь-якого роду та тривалості – рекомендується вирушати у подорожі та відрядження, обставини на всій їхній тривалості будуть складатися сприятливо.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 лютого для Водоліїв

Відповідь на серйозне життєве питання дасть інтуїція – головне, вчасно до неї дослухатися, а не висувати на перший план аргументи розуму, який сьогодні, на жаль, виявиться не на висоті.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 лютого для Риб

Дуже важливо зберігати душевну рівновагу, не допускаючи зла ні в чому – ні в помислах, ні в словах, ні тим більше у діях: небажано перевіряти на собі, як діє закон бумерангу.

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