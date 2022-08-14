Гороскоп на 15 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли доля перевірить вас на міцність

День, коли Всесвіт перевіряє людину на міцність, а заразом з'ясовує, наскільки їй властиві доброта, милосердя та вміння співчувати.

Труднощі, які можуть виникати на нашому шляху в цей час, мають одну мету: подивитися, як ми на них реагуватимемо. Якщо людина рухається до поставленої мети, незважаючи на жодні перешкоди, найближчим часом вона може розраховувати на удачу – як у професійному, так і в особистому житті. Якщо ж спасує і відмовиться від боротьби, то залишиться, як то кажуть, біля розбитого корита.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 серпня для Овнів

До непослідовності оточуючих, у яких, як кажуть у народі, сьогодні буде сім п'ятниць на тижні, необхідно ставитися з розумінням – їхня поведінка не більше ніж вплив Місяця, який скоро зійде нанівець.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 серпня для Тельців

День сприятливий для покупок для дому – від побутової хімії до текстилю та прикрас: усі придбання виявляться надзвичайно вдалими, а деякі ще й дістануться вам за вигідною – акційною – ціною.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 серпня для Близнят

День, коли не варто перебувати в центрі загальної уваги — краще відійти в тінь, де ви зможете спокійно спостерігати за поведінкою людей, що оточують вас, і робити з цього важливі висновки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 серпня для Раків

У цей день у суперечках, всупереч поширеній думці, народиться не істина, а конфлікти, вибратися з яких буде дуже непросто, тож краще стримати свої емоції і в них не вступати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 серпня для Левів

До можливої пропозиції швидкого і легкого заробітку, з якою до вас звернеться малознайома людина, необхідно поставитися з обережністю: на перевірку вона виявиться не такою вже вигідною.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 серпня для Дів

Цього дня необхідно відмовитися від будь-яких – навіть найменших – фінансових операцій: велика ймовірність помилки, яка замість очікуваного прибутку призведе до прикрих втрат.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 серпня для Терезів

Від самокритики сьогодні необхідно відмовитися: замість користі вона завдасть винятково шкоду, точніше, серйозного удару по самооцінці, яку згодом доведеться довго й завзято підвищувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 серпня для Скорпіонів

Не варто віддавати свою енергію для підживлення токсичним людям, які можуть провокувати вас на неадекватну поведінку, краще поставитися до їх витівок спокійно, тоді спрямована проти вас злість повернеться назад.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 серпня для Стрільців

Будьте обережні зі співробітниками, які несподівано виявлять інтерес до ваших професійних планів: розповівши їм про свої ідеї, ви ризикуєте невдовзі дізнатися, що вони успішно втілюють їх у життя.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 серпня для Козорогів

Нові знайомства цього дня замість приємних стосунків можуть нести у собі небезпеку, тож краще не розмовляти з невідомими.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 серпня для Водоліїв

Цього дня дуже важливо позбутися негативних спогадів, особливо якщо вони пов'язані з предметами, що є в будинку: речі, сувеніри чи книжки, на які важко дивитися, краще подарувати комусь.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 серпня для Риб

Зустрічі зі родичами – якщо, звичайно, ви не хочете, щоб вони закінчилися грандіозним скандалом – краще перенести на інший день, сьогодні ж потрібно обмежитися спілкуванням телефоном.

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