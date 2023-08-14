Гороскоп на 15 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли поганий настрій позначиться на роботі

Емоційно нестабільний і напружений день може призвести до роздратування, яке виплеснеться на людей навколо.

Такий настрій не найкращим чином позначиться як на роботі, яку важко буде виконати "на відмінно", так і на відносинах з навколишніми людьми – від сварок із близькими та колегами до безплідних сутичок із перехожими. Висновок: бажано виявити стриманість, хоча це вдасться далеко не всім.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 серпня для Овнів

Найкращий спосіб провести день у тиші та спокої – зосередитися на робочих питаннях і не відволікатися від них, допоки не вдасться все довести до розуму, а там уже й настане час відпочивати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 серпня для Тельців

Поганий настрій, який може розігратися – аж до депресії, не варто "лікувати" за допомогою алкоголю: свій стан таким чином можна буде лише посилити, а ще втратити контроль над своєю поведінкою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 серпня для Близнят

Провокації з боку недоброзичливців необхідно ігнорувати: можливо, зробити це буде непросто, та лише так вам вдасться вибити ґрунт у них з-під ніг – вони розраховують на бурхливу реакцію.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 серпня для Раків

Складні професійні справи краще відкласти – підводні камені, про які ви навіть не підозрюєте, можуть зіпсувати всю справу – краще зосередитися на рутині, якої, проте, не можна уникнути.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 серпня для Левів

Сварка між близькими людьми навряд чи сприятливо вплине на ваш настрій, тому необхідно використати свій авторитет у родині для того, щоб конфлікт був вичерпаний.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 серпня для Дів

Намагайтеся сьогодні не спілкуватися з незнайомими людьми: навіть мила бабуся в супермаркеті може дозволити собі нетактовне – й образливе! – зауваження на вашу адресу, тож потрібно, не чекаючи на нього, пройти повз.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 серпня для Терезів

Бажано захистити себе від зайвого спілкування, навіть якщо воно відбувається опосередковано, за допомогою телефону чи месенджера – згодом ви можете пошкодувати про витрачений намарно час.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 серпня для Скорпіонів

Напруженість, яку представники вашого знака відчуватимуть сьогодні, може стати причиною нервового зриву, тому дуже важливо згладжувати сплески негативних емоцій, займаючись улюбленою справою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 серпня для Стрільців

Незважаючи на початок тижня, не варто розпочинати роботу над новими проєктами – сприятливі умови для них ще не склалися, та якщо терпіння відчайдушно не вистачає, можна починати готуватися до них.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 серпня для Козорогів

Сплеск емоцій, який ви можете відчути цього дня, не варто демонструвати своєму оточенню – це дасть людям можливість зрозуміти, в чому ваша слабкість, тому стриманість – головна якість для вас сьогодні.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 серпня для Водоліїв

День несприятливий для активних дій – користі від них однаково не буде, тож відчуваючи, що фізичні сили буквально рвуться назовні, займіться спортом або влаштуйте генеральне прибирання вдома.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 серпня для Риб

Панічні настрої, які можуть бути викликати чиїмись необережними словами, можуть завдати багато неприємних відчуттів, тому необхідно контролювати себе – на думку зірок, приводів для занепокоєння у вас немає.

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