Гороскоп на 15 серпня для всіх знаків зодіаку: день надмірної емоційності

День надмірної емоційності, яка робить недовірливими та вразливими навіть найспокійніших і найврівноваженіших людей.

Позбутися неприємного – депресивного – душевного стану можна, налаштувавши себе на позитив. Яким чином ми це зробимо, залежить від кожного з нас: можна згадати про своє хобі, зайнятися спортом або просто зосередитися на чомусь приємному для певної конкретної людини – переключившись на позитивну хвилю життя, можна буде відносно легко пережити напружений день.

Овен

Спалахи гніву, до яких ви будете схильні цього дня, можуть не лише ускладнити ваші взаємини з людьми, які вас оточуюють, але й негативно вплинути і на настрій, і на стан здоров'я.

Телець

Приплив сил, який дозволяє якщо не зрушити гори, то хоча б виконати заплановані на сьогодні справи, відчують передусім ті, хто знайде собі заняття до душі – наприклад, своє хобі.

Близнята

Відчуваючи жалість до себе, важливо пам'ятати: великій кількості людей, серед яких є й ваші друзі, набагато гірше, ніж вам – знайдіть можливість допомогти їм, і від вашого смутку не залишиться і сліду.

Рак

Не варто передавати іншим людям чутки про ваших спільних знайомих і, тим більше, пліткувати самим – ваші слова обов'язково перекажуть тим, кого вони стосуються, а ви наживете собі ворога в їхній особі.

Лев

Не бійтеся співчувати людям, які – на ваш погляд – цього потребують: таке ставлення не стане свідченням вашої слабкості – навпаки, воно продемонструє вашу моральну силу.

Діва

Небажано робити що-небудь із корисливих спонукань, навіть для самих себе та інших – ви замаскуєте свої дії міркуваннями вигоди, проте обманути ні себе, ні своє оточення вам однаково не вдасться.

Терези

Суперечка цього дня – не найкращий спосіб довести свою правоту: зробити вам це однаково не вдасться, а витрачені на порожні розмови час і сили можна буде витратити на корисніше заняття.

Скорпіон

Не варто зосереджуватися на неприємних спогадах, які можуть докучати вам у цей час: потрібно відганяти їх від себе всіма можливими способами, найкращим з яких, незважаючи на вихідний, стане робота.

Стрілець

Дзвінок від колись коханої людини, з якою ви не бачилися довгі роки, може дуже схвилювати вас, проте перш ніж знову поринути в колишні почуття, добре було б згадати про причини розлучення.

Козоріг

День сприятливий для будь-яких побутових клопотів – прання, прибирання і приготування, а ось від роботи, незважаючи на властивий вам – похвальний – трудоголізм пуття сьогодні не буде, тож не варто до неї братися.

Водолій

Щоб у стосунках із близькою людиною не спалахнули колишні образи, які свого часу мало не розлучили вас, треба намагатися не згадувати про причини, які до них призвели.

Риби

Творчістю необхідно сьогодні зайнятися навіть тим, чия професія дуже далека від неї: можливо, створити шедевр одразу – з ходу – не вдасться, але відчуття смаку креативу сприятливо позначиться на настрої.

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