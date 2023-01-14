Гороскоп на 15 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно проявити силу волі

День, коли з потоками негативу, що буквально рвуться назовні, допоможе впоратися лише сила волі.

Чим вона сильніша, тим спокійнішою і стриманішою виявиться людина, і тим менше вона реагуватиме на зовнішні подразники, яких сьогодні не бракуватиме. Тим, хто зможе втримати себе в межах дозволеного, небажано спілкуватися з іншими – навіть близькими – людьми. Важливо також підтримувати душевну рівновагу, займаючись тим, що сприятливо діє на настрій і допомагає з оптимізмом дивитися на навколишній світ і події, що відбуваються в ньому.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 січня для Овнів

Не варто давати волю інстинктам, які можуть нагадати про себе цього дня: так, якщо з'явиться бажання з'їсти щось надто калорійне, необхідно проявити характер і обмежитися гілочкою петрушки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 січня для Тельців

Сьогодні під впливом емоцій ви можете наговорити того, про що згодом, напевно, пошкодуєте, тому необхідно тримати під контролем не лише кожне слово, але й інтонацію, з якою воно вимовлене.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 січня для Близнят

Зірки рекомендують уникати спілкування з людьми, які здатні на спалахи роздратування й агресії, особливо якщо вони будуть під впливом алкоголю – невідомо, чого від них можна очікувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 січня для Раків

Конфлікту, який є ймовірним у стосунках із близькою людиною, можна уникнути, якщо максимально скоротити спілкування з нею: вигадайте достовірний привід і перенесіть зустріч із нею на інший день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 січня для Левів

День, як і належить вихідному, необхідно присвятити відпочинку: від роботи – навіть домашньої – в цей час буде вкрай мало користі, а от відновити сили та підживитися енергією від природи чи мистецтва можна і потрібно.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 січня для Дів

Будьте обережні з людьми, які пообіцяють рідкісну можливість за незначну ціну придбати більш ніж цінну річ – найімовірніше, це шахраї, від "послуг" яких потрібно відмовитися.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 січня для Терезів

Новий знайомий, який може з'явитися у вашому оточенні в цей час, претендуватиме на важливу роль у вашому житті – лише вам вирішувати, варто допускати його туди чи ні.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 січня для Скорпіонів

Як би вам сьогодні не хотілося зайнятися якоюсь роботою – як професійної, так і побутової якості – робити цього не варто, тож краще присвятити час відпочинку – сили вам знадобляться вже завтра.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 січня для Стрільців

Не варто хапатися за безліч побутових справ одразу, краще визначити один – найважливіший і кращий – напрям і спрямувати весь час, старанність і сили на роботу над ним.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 січня для Козорогів

Чим завершиться невеликий конфлікт між близькими людьми, залежатиме лише від вас: якщо зможете погасити його на початковій стадії, негативного впливу на моральний клімат у родині він не матиме.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 січня для Водоліїв

Дослухаючись до думки інших людей, ви не лише збережете з ними добрі приятельські стосунки, а й дізнаєтеся багато нового, що, можливо, стане вам у пригоді в житті.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 січня для Риб

День, коли люди, що оточують вас, мимоволі – з огляду на обставини – знімуть маски, внаслідок чого ви зможете побачити їхнє справжнє обличчя: у когось воно буде гіршим, а в когось і кращим, ніж те, до якого ви звикли.

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