Гороскоп на 15 травня для всіх знаків зодіаку: день наведення порядку

День ніби спеціально створений для статусу вихідного – це прекрасний день для наведення ладу.
Причому це стосується як моральної, так і фізичної сфер життя: можна – і треба – влаштовувати прибирання, позбавлятися речей, які давно вийшли з ужитку, дарувати домашніх тварин. Час також сприятливий для залагодження стосунків із близькими та коханими людьми – якщо, звісно, в цьому є потреба.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 15 травня для Овнів
Можуть скластися сприятливі обставини для примирення з людиною, з якою – виключно з суб'єктивних причин – довелося посваритися: сьогодні вона охоче піде вам назустріч.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 15 травня для Тельців
Надмірна емоційність не повинна вплинути на ваше спілкування з близькими – намагайтеся максимально стримувати себе, не допускаючи виразів та жартів, які можуть зачепити співрозмовника.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 15 травня для Близнят
Якими би правильними не здавалися вам поради від вашого оточення – у тому числі й від рідних та близьких – намагайтеся, дослухаючись, жити все ж власним розумом.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 15 травня для Раків
Беручи до уваги вашу вразливість і недовірливість, зірки радять не спілкуватися з агресивно налаштованими людьми: через будь-яке вимовлене ними слово, про яке вони швидко забудуть, ви довго переживатимете.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 15 травня для Левів
Сьогодні – як, втім, і завжди – необхідно дотримуватися принципів здорового способу життя, і насамперед харчування: добре складений раціон позитивно позначиться не лише на фігурі, а й на настрої.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 15 травня для Дів
Час, сприятливий для людей, які займаються будь-яким видом творчості – як із професійного боку, так і в плані збільшення: їм щаститиме у всіх їхніх справах і починаннях.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 15 травня для Терезів
Зірки рекомендують присвятити день своїм близьким – особливо дітям та літнім родичам: найімовірніше, ви давно не приділяли їм уваги, сьогодні ж можна буде виправити ситуацію.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 15 травня для Скорпіонів
Покращити настрій, який цього дня коливатиметься від смутку до радості – і навпаки – можна за допомогою маленьких, але приємних подарунків, зроблених самим собі.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 15 травня для Стрільців
Що б ви сьогодні не робили, намагайтеся не поспішати – це найкращий спосіб все зіпсувати, втім, зволікати теж не варто – можна прогаяти сприятливий і рідкісний шанс.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 15 травня для Козорогів
Можна – і треба! – розпочати втілення в життя мрії, яка довго здавалася недосяжною: сьогодні обставини для цього складуться найсприятливішим чином.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 15 травня для Водоліїв
У відносинах із партнером може настати перезавантаження і, як наслідок, другий медовий місяць: важливо скористатися ним, щоб спрямувати спільне життя у щасливе русло.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 15 травня для Риб
День, коли бажано повертати борги: навіть якщо немає можливості віддати все, варто знайти можливість сплатити хоча б частину, інакше будуть порушені фінансові потоки, що йдуть до вас від Всесвіту.