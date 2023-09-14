Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли з'явиться надія

День, коли людина набуває духовної – і душевної – сили, але відчуває фізичну слабкість.

Початок місячного циклу створює гарний – легкий – настрій, який підживлюється надіями на те, що майбутнє буде щасливішим, ніж минуле. Діяти в цей час не варто – енергії однаково не вистачить, а от планувати майбутні досягнення не лише можна, а й потрібно. Також це день, коли можна мріяти – є ймовірність того, що частина з них найближчим часом здійсниться.

Овен

Овнам не варто розпочинати роботу над новим проєктом, як-то кажуть, з місця в кар'єр: вони дуже швидко розгублять наявний у них запас сил і будуть змушені на певний час відмовитися від роботи.

Телець

Не варто давати "цінні" поради тим, хто вас про це не проситиме: вашу поведінку можуть вважати нав'язливою, а, отже, дадуть вам зрозуміти, що ви встромляєте ніс не в свою справу: начебто дрібниця, але неприємно.

Близнята

Намагайтеся провести день у тиші та спокої: небажано від самого ранку кудись мчати й хапатися одразу за кілька справ: успіхом вони не увінчаються, а ось відчуття бездарно витраченого часу залишать.

Рак

Щоб не тупцювати на місці, роблячи – за притаманною вам звичкою – крок вперед і два назад, необхідно заздалегідь скласти докладний план і скрупульозно дотримуватися його, тоді все вдасться встигнути.

Лев

Важливі справи у вас сьогодні не передбачаються, тому присвятіть день відпочинку: відновивши сили, ви вже завтра зможете знову повернутися до роботи.

Діва

Не варто влаштовувати коханій людині скандал лише тому, що її погляд на якийсь предмет відрізняється від вашого: залиште їй право на власну думку й не нав'язуйте свою.

Терези

День варто витратити на те, щоб привести себе у форму: не можна сказати, що ви давно не займалися собою, але оскільки ця справа вас розслаблює та заспокоює, варто приділити їй час.

Скорпіон

Найнеприємніше, що може чекати на вас цього дня – це спілкування з керівництвом, але цю проблему легко вирішити – просто не трапляйтеся йому на очі, а ще краще – візьміть відгул і залиштеся вдома.

Стрілець

Спокійні енергії дня сприятливі для переоцінки цінностей: намагайтеся зрозуміти, які професійні й життєві цілі дійсно є вашими, а які нав'язані ЗМІ чи суспільством.

Козоріг

Займаючись аналізом своєї недавньої діяльності, необхідно робити виключно конструктивні висновки, що дозволить розробити правильну тактику та стратегію, самокритика – під забороною.

Водолій

Небажано ухвалювати важливі рішення – особливо у професійній діяльності: велика ймовірність того, що вони виявляться помилковими і все доведеться переробляти, а це зайва трата часу й сил.

Риби

Хоча б частину дня необхідно присвятити прогулянці на свіжому повітрі – найкраще в парку або біля водойми: це дасть змогу зосередитися на своєму внутрішньому світі й заспокоїтися.

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