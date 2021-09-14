Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку: день перспективних фінансових операцій

Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку: день перспективних фінансових операцій

День сприятливий для нових — перспективних — справ і фінансових операцій будь-якої складності.

Величезний приплив енергії, який можна буде відчути в цей день, необхідно направити на добрі справи. Можна — і треба! — займатися благодійністю, до того ж, стосуватиметься вона може як знедолених людей, так і безпритульних тварин. В іншому бажано робити тільки те, що приносить задоволення — робота за потребою не принесе хорошого результату.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 вересня для Овнів

Сприятливий час для очищення організму на всіх рівнях — як фізичному, так і ментальному: звільнити від шлаків тіло допоможе детокс-дієта, піст або лікувальне голодування, а душу — вірші і класична музика.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 вересня для Тельців

Негатив, що накопичився в душі, бажано скинути на неживі речі — наприклад, тарілки або квіткові горщики, а ось своїх близьких бажано поберегти — сварка з ними може затягнутися надовго.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 вересня для Близнят

Тривожність, яку ви відчуєте від самого ранку, буде продиктована гормональним сплеском, тому не варто приймати її за передчуття серйозних неприємностей, вже завтра вона розсіється, як дим.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 вересня для Раків

Будь-якими справами, будь то професійні проєкти або побутові клопоти, сьогодні необхідно займатися на самоті — люди, що перебувають поруч, будуть дратувати і відволікати, тому краще абстрагуватися від них.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 вересня для Левів

Невдоволення, яке може відчувати до вас оточення, буде продиктовано не реальними факторами, а розташуванням Місяця і зірок, так що не варто сприймати його серйозно і, тим більше, ображатися.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 вересня для Дів

Не варто спілкуватися з токсичними людьми, які свідомо провокують вас на відповідну агресію: краще вдати, що не чуєте їх дзвінків і не бачите повідомлень — нехай, як скорпіони, кусають себе самі.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 вересня для Терезів

Робота не повинна бути перешкодою спілкуванню з близькими людьми, яких ви — через свою зайнятість — останнім часом відсунули на другий план: сьогодні хороший час для того, щоб виправити ситуацію.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 вересня для Скорпіонів

Налагодити стосунки з близькою людиною, з якою ви, незважаючи на взаємну симпатію, примудрилися недавно посваритися, можна буде, забувши про взаємні образи, а спокійно обговоривши ситуацію, що склалася.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 вересня для Стрільців

Фізичне нездужання, яке ви можете відчути в цей день, швидше за все, буде обумовлено перевтомою, так що не варто хапатися за пігулки — краще зменшити оберти і не тільки працювати, а й відпочивати.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 вересня для Козорогів

Тим, хто давно готувався до реалізації нового професійного проєкту, важливо не упустити рідкісний шанс, який випаде їм сьогодні, і без зволікання почати працювати в цьому напрямі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 вересня для Водоліїв

Найбільш оптимальний спосіб позбутися від негативної енергетики, що заважає з оптимізмом дивитися на навколишній світ і своє в ньому місце, зайнятися улюбленою справою — наприклад, читанням хороших книжок.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 вересня для Риб

День потрібно присвятити не роботі, а побутовим клопотам: якщо на генеральне прибирання часу і сил не вистачить, то хоча б вимийте підлогу і вікна — ваш будинок одразу ж стане набагато світлішим, а настрій покращиться.

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