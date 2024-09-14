Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку: день, призначений для серйозних проривів

Тому було б логічно, якби цей час збігся з початком робочого тижня, але й у неділю можна знайти застосування своїм моральним і фізичним силам, що б'ють фонтаном. Так, бажано підготуватися до рішучих дій, які можна буде здійснити завтра, а можливо, і зробити на цьому шляху перші кроки.

Овен

День, коли потрібно забути про те, що егоїзм — це погано, і проявити його — зрозуміло, в розумних межах: приділивши час і увагу собі, ви зможете дати набагато більше любові і турботи людям, що вас оточують.

Телець

Не варто покладати особливих сподівань на появу людини з минулого: зміни у стосунках, які відбулися відтоді, як ви бачилися востаннє, надто серйозні, а шанс на їхнє відновлення втрачено.

Близнята

У досягненні важливих професійних цілей вам, хоч як це дивно прозвучить, допоможуть ваші близькі: вони створять для вас тил, без якого, як відомо, не буває фронту, тобто успішної роботи.

Рак

Найважливіше для вас сьогодні – проаналізувати свої життя та діяльність та визначити, які внутрішні настанови та переконання заважають вам рухатися вперед, а далі, як кажуть, справа техніки.

Лев

Поганий настрій відвідує представників вашого знака не так вже й часто, тим образливіше буде впасти в песимізм у такий енергійний день, як сьогодні: зірки радять вам взяти себе в руки і продовжувати діяти.

Діва

Відчувши фізичне нездужання, відкладіть убік всі справи і хоч трохи відпочиньте. Пам'ятайте, що робота від вас нікуди не втече, а перевтома може негативно позначитися на вашому самопочутті.

Терези

Не варто нагадувати про колишні образи ні друзям, ні родичам, інакше можна вивести вже забутий конфлікт на новий виток, що не дасть врегулювати його найближчим часом.

Скорпіон

Приплив енергії, який ви відчуєте від самого ранку, необхідно направити в мирне русло – наприклад, на роботу чи домашні справи, а спокусу з кимось посперечатися – і навіть посваритись – необхідно подолати.

Стрілець

За нові справи сьогодні братися не варто – присвятіть день завершенню старих проєктів: так ви зможете не лише навести ідеальний лад у робочих питаннях, а й отримаєте вагомий привід для морального задоволення.

Козоріг

Втомившись від сварки з близькими людьми, зважтеся на вчинок, який давно настав час зробити – визнайте свою провину в тому, що сталося: там ви зможете розтопити серце того, кого образили, і помиритися.

Водолій

Тим з вас, хто давно замислювався про зміну роду діяльності, зірки рекомендують спробувати свої сили у творчості: навіть невеликий виріб може привести вас до серйозних професійних результатів.

Риби

Не варто нікого обговорювати і, тим більше, засуджувати: велика ймовірність того, що доля – начебто в покарання за різкі судження – поставить вас в аналогічні – і дуже неприємні! – життєві обставини.

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