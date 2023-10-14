Гороскоп на 15 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна ділитися своїми планами

День, коли можна розпочинати реалізацію проєктів, підготовкою яких ми займалися останнім часом.
Ні з ким не можна ділитися своїми задумами та планами: навіть найближчим і перевіреним людям не можна казати про те, що замислили. І річ навіть не в тому, що хтось скористається нашими ідеями і втілить їх у життя раніше за нас, хоча й цього виключати не можна. Але небезпека полягає ще й у тому, що разом зі словами може піти енергія, необхідна для того, щоб казка стала билицею, а отже, всі зусилля виявляться марними.
Овен
Притаманна вам – "фірмова" – запальність може зробити погану послугу, посваривши з людиною, від якої у вашому житті багато залежить – наприклад, з безпосереднім керівництвом: дуже необачний вчинок.
Телець
Вибираючи між фізичною та розумовою працею, незважаючи на вихідний день, зупиніться на останній – інтелектуальні й розумові здібності в цей час виявляться на висоті.
Близнята
Важливо – хоча зробити це буде й непросто – утриматися від негативної реакції на слова близьких людей, оскільки вона буде обумовлена не їхньою поведінкою, а притаманною вам сьогодні дратівливістю.
Рак
Чим би ви сьогодні не займалися, не допускайте сумнівів у своїх діях, інакше вам не вдасться досягти успіху навіть під час вирішення найпростішого – наприклад, побутового – завдання.
Лев
День сприятливий для догляду за собою: якщо з якоїсь причини не вдасться відвідати салон краси, можна приділити собі увагу вдома – вийде не гірше, а, можливо, навіть краще.
Діва
Тим, хто давно замислюється про зміну місця роботи, можна починати поступово діяти: звісно, на співбесіду вас сьогодні навряд чи запросять, але пошук вакансій в Інтернеті принесе успіх.
Терези
Сьогодні ви можете дізнатися, що людина, якій ви повністю довіряли, не найкраще відгукується про вас за вашою спиною: реагувати на це бурхливо не варто, але зробити відповідні висновки необхідно.
Скорпіон
Енергію, що переповнює вас сьогодні, рекомендується спрямувати на домашню роботу, а не на з'ясування стосунків із людьми навколо – сварки й суперечки не сприятимуть гарному настрою.
Стрілець
День сприятливий для змін в особистому житті, причому вони мають бути "рукотворними": ви самі можете зробити перший крок назустріч людині, якій симпатизуєте, що ще більше зблизить вас із нею.
Козоріг
Поява у вашому житті людини з давнього минулого може бути джерелом важливої інформації, яка стане вам у пригоді найближчим часом, тож уважно вислухайте її.
Водолій
Потрібно відмовитися від думки підготуватися до завтрашнього дня, пропрацювавши деталі проєкту, роботу над яких плануєте розпочати: користі від такої роботи буде небагато, тому краще присвятити вихідний відпочинку.
Риби
Навіть якщо ваша мета – лише навести лад в оселі, небажано діяти хаотично: складіть план роботи, визначивши черговість руху квартирою, і дотримуйтеся його.
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