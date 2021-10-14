Гороскоп на 15 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли всі справи приречені на успіх

Гороскоп на 15 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли всі справи приречені на успіх

День, коли будь-яка розпочата справа буквально приречена на успіх, оскільки обставини для неї складуться найкращим чином.

Можна також проводити переговори — як професійного, так і особистого характеру: співрозмовники будуть зацікавлені в досягненні консенсусу і легко підуть назустріч. Приплив енергії, який можна відчути в цей час, треба спрямувати не тільки на рішення робочих питань, а й на добрі справи.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 жовтня для Овнів

Незважаючи на позитивну енергію дня, повністю розслаблятися і втрачати контроль над робочою ситуацією не варто, інакше щось може піти зовсім не в той бік, в який ви направляли свій проєкт.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 жовтня для Тельців

Час повертати особисте життя з другого плану, на який ви її засунули, щоб зосередитися на роботі, на перший. Почніть з літніх родичів: зателефонуйте і скажіть, як сильно ви їх любите

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 жовтня для Близнят

Не варто довіряти незнайомим — або малознайомим — людям: немає жодної гарантії, що вони не є шахраями, які націлилися на вміст вашого гаманця або банківської картки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 жовтня для Раків

Від самого ранку необхідно спрямовувати себе на хороше, абсолютно не думаючи про погане — зрештою, силу позитивного мислення поки що ніхто не скасовував, так що треба користуватися привілеями, які воно дає.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 жовтня для Левів

Вибираючи завдання, вирішенням яких необхідно зайнятися насамперед, виділіть ті, які найлегше закінчити, і тільки потім беріться за ті, які зажадають багато часу і зусиль.

Діва (22.08 — 23.09)

Гороскоп на 15 жовтня для Дів

Не варто відштовхувати людину, яка усвідомила свою провину і хоче перепросити, — швидше за все, до цього рішення вона йшла довгим і важким шляхом, що саме собою є гідним усілякої поваги.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 жовтня для Терезів

Ваша думка буде буквально на вагу золота, тому навколишні буквально вишикуються в чергу, щоб отримати вашу пораду: нікому не відмовляйте в допомозі, яка нічого не буде вам коштувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 жовтня для Скорпіонів

Ті, хто давно збирався купити або продати якийсь рухоме — і особливо нерухоме — майно, нарешті можуть виставити цей предмет на продаж — їм обов'язково зацікавляться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 жовтня для Стрільців

День сприятливий для початку ремонту, відкладати який вже немає жодної можливості: за три дні, включаючи два вихідних, ви встигнете зробити таку кількість справ, на які раніше пішов би цілий місяць.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 жовтня для Козорогів

Намагайтеся донести до начальства свої ідеї, які можуть стати основою для нової робочої тактики і стратегії: воно обов'язково — і високо — оцінить ваше раціоналізаторську пропозицію.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 жовтня для Водоліїв

Зустріч зі спонсорами, яка можлива сьогодні, мине, як то кажуть, на висоті: ви будете мати переконливий в усіх сенсах вигляд — зокрема і матеріальному, тому цілком зможете розраховувати на кредит.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 жовтня для Риб

Вільний час необхідно приділити родині: рідні та близькі люди давно вважають, що ви їх ігноруєте — сьогодні складуться сприятливі умови, щоб довести їм, як сильно вони помиляються.

Гороскопи на жовтень 2021:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання