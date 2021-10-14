Гороскоп на 15 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли всі справи приречені на успіх

День, коли будь-яка розпочата справа буквально приречена на успіх, оскільки обставини для неї складуться найкращим чином.
Можна також проводити переговори — як професійного, так і особистого характеру: співрозмовники будуть зацікавлені в досягненні консенсусу і легко підуть назустріч. Приплив енергії, який можна відчути в цей час, треба спрямувати не тільки на рішення робочих питань, а й на добрі справи.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 15 жовтня для Овнів
Незважаючи на позитивну енергію дня, повністю розслаблятися і втрачати контроль над робочою ситуацією не варто, інакше щось може піти зовсім не в той бік, в який ви направляли свій проєкт.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 15 жовтня для Тельців
Час повертати особисте життя з другого плану, на який ви її засунули, щоб зосередитися на роботі, на перший. Почніть з літніх родичів: зателефонуйте і скажіть, як сильно ви їх любите
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 15 жовтня для Близнят
Не варто довіряти незнайомим — або малознайомим — людям: немає жодної гарантії, що вони не є шахраями, які націлилися на вміст вашого гаманця або банківської картки.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 15 жовтня для Раків
Від самого ранку необхідно спрямовувати себе на хороше, абсолютно не думаючи про погане — зрештою, силу позитивного мислення поки що ніхто не скасовував, так що треба користуватися привілеями, які воно дає.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 15 жовтня для Левів
Вибираючи завдання, вирішенням яких необхідно зайнятися насамперед, виділіть ті, які найлегше закінчити, і тільки потім беріться за ті, які зажадають багато часу і зусиль.
Діва (22.08 — 23.09)
Гороскоп на 15 жовтня для Дів
Не варто відштовхувати людину, яка усвідомила свою провину і хоче перепросити, — швидше за все, до цього рішення вона йшла довгим і важким шляхом, що саме собою є гідним усілякої поваги.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 15 жовтня для Терезів
Ваша думка буде буквально на вагу золота, тому навколишні буквально вишикуються в чергу, щоб отримати вашу пораду: нікому не відмовляйте в допомозі, яка нічого не буде вам коштувати.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 15 жовтня для Скорпіонів
Ті, хто давно збирався купити або продати якийсь рухоме — і особливо нерухоме — майно, нарешті можуть виставити цей предмет на продаж — їм обов'язково зацікавляться.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 15 жовтня для Стрільців
День сприятливий для початку ремонту, відкладати який вже немає жодної можливості: за три дні, включаючи два вихідних, ви встигнете зробити таку кількість справ, на які раніше пішов би цілий місяць.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 15 жовтня для Козорогів
Намагайтеся донести до начальства свої ідеї, які можуть стати основою для нової робочої тактики і стратегії: воно обов'язково — і високо — оцінить ваше раціоналізаторську пропозицію.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 15 жовтня для Водоліїв
Зустріч зі спонсорами, яка можлива сьогодні, мине, як то кажуть, на висоті: ви будете мати переконливий в усіх сенсах вигляд — зокрема і матеріальному, тому цілком зможете розраховувати на кредит.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 15 жовтня для Риб
Вільний час необхідно приділити родині: рідні та близькі люди давно вважають, що ви їх ігноруєте — сьогодні складуться сприятливі умови, щоб довести їм, як сильно вони помиляються.
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