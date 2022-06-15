Гороскоп на 16-17 червня для всіх знаків зодіаку: дні розплати за минулі вчинки

Гороскоп на 16-17 червня для всіх знаків зодіаку: дні розплати за минулі вчинки

18-й місячний день, який розтягнеться майже на дві доби, безпосередньо пов'язаний із вчинками, які люди зробили у минулому.

Думка про те, що за все рано чи пізно доводиться відповідати, зовсім не нова, але вірна і справедлива: все зроблене раніше – як добро, так і зло – у цей час повернеться до свого "автора". Зірки рекомендують зрозуміти і прийняти те, що відбувається, а заразом зробити висновки зі своїх помилок, якщо такі є. Нинішній час – своєрідний урок, який важливо засвоїти, як двічі по два.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 – 17 червня для Овнів

Не варто чинити опір бажанню, умовно кажучи, перевести дух і відпочити: фізичні сили закінчуються, тому необхідно підтримати їх – найкраще це зробить "спілкування" з природою.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 – 17 червня для Тельців

Дні сприятливі для здійснення закупівель, необхідних у господарстві – починаючи від побутової хімії до продуктів, які вдасться придбати зі значною знижкою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 – 17 червня для Близнят

Властива вам від природи двоїстість може поставити вас у незручне становище: погодившись із чужою точкою зору, ви дуже скоро почнете її заперечувати, що спричинить крайнє невдоволення вашого опонента.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 – 17 червня для Раків

Представникам вашого знаку в ці дні варто звернути особливу увагу на стан печінки та нирок: важливо дотримуватися дієти, відмовитися від алкогольних напоїв та з обережністю приймати ліки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 – 17 червня для Левів

Причиною сварки з друзями чи родичами може стати будь-яка дрібниця, а наслідки вона матиме найсерйозніші, тому від спілкування з тими, хто вам дорогий, у ці дні краще відмовитися – далі від лиха.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 – 17 червня для Дів

Ситуації цих днів часто даватимуть можливість оцінити себе і свої вчинки з боку: можливо, чимось ви будете незадоволені, а чимось, навпаки, пишатиметеся.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 – 17 червня для Терезів

Будьте уважні до людей, які вас оточують – у ці дні вони мимоволі виявлять справжню суть їхнього до вас ставлення: можливо, той, хто намагався виглядати другом, виявиться не таким вже й доброзичливим.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 – 17 червня для Скорпіонів

Висновки про життя і власні вчинки, які ви зробите в цей час, можуть вам не сподобатися, проте треба з ними змиритися і зробити з них важливі висновки на майбутнє.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 – 17 червня для Стрільців

Секрет професійного успіху в ці дні – докладний план, який дасть змогу не витратити час і ресурси даремно, та ще й дасть можливість не лише працювати, а й відпочити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 – 17 червня для Козорогів

Вас несподівано можуть наздогнати лінощі, які не властиві представникам знаку – зірки не радять іти в них на поводі: нехай ваші справи будуть незначними, головне, не сидіти без діла.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп 16 – 17 червня для Водоліїв

Боячись не впоратися із вирішенням важливого життєвого питання самостійно, ви можете звернутися за порадою до свого оточення, але воно навряд чи зможе правильно оцінити ситуацію та допомогти вам.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 – 17 червня для Риб

Дні сприятливі для рутинної і, ніде правди діти, нудної роботи – наприклад, наведення ладу в документах, але її повинен хтось зробити, а кращого часу для цього вам не знайти.

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