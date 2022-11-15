Гороскоп на 16-17 листопада для всіх знаків зодіаку: дні, коли не можна піддаватися злості й агресії

23-й місячний день триватиме майже дві доби – час, коли не можна піддаватися злості і агресії, які буквально витатимуть у повітрі.

Зірки закликають людей дбати про свій душевний спокій: не варто брати близько до серця інформацію, яка до вас надходить і яка – з великою ймовірністю – може виявитися хибною. Небажано вступати в суперечки, навіть якщо здаватиметься, що ваше втручання може переважити чашу, на якій знаходиться добро, на шкоду злу. Підняти поганий настрій допоможе улюблена справа, а також мистецтво і природа.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 – 17 листопада для Овнів

Не давайте нікому спровокувати себе на викидання негативних емоцій – охочих зробити це, підживившись вашою енергією, на жаль, буде багато – не йдіть у них на поводі.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 – 17 листопада для Тельців

Не варто з'ясовувати стосунки з позиції сили: перемогти у суперечці вам, найімовірніше, все одно не вдасться, а вигляд у цій ситуації ви матимете не найкращий, тож ліпше не ганьбитися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 – 17 листопада для Близнят

Будь-які зустрічі з друзями чи родичами загрожують сваркою, яка спалахне раптово, але водночас триватиме довго, тому такі заходи бажано перенести хоча б на кілька днів.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 – 17 листопада для Раків

Втома, яку ви відчуватимете в ці дні, чудово "лікується" вилазкою на природу: якщо у вас немає можливості взяти відгул і виїхати за місто, вирушайте до парку — ви почуватиметеся набагато краще.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 – 17 листопада для Левів

Небажано спілкуватися з людьми, які з якихось причин вам неприємні: під пристойним приводом перенесіть розмову на інший час, а ще краще — взагалі відмовтеся від неї.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 — 17 листопада для Дів

Ваша вразливість цими днями може зіграти з вами злий жарт, тому не спілкуйтеся з людьми, в яких не впевнені, і не беріть близько до серця сльозливі історії, які вони вам розповідатимуть.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 — 17 листопада для Терезів

Будьте обережні, висловлюючи вголос свою думку – особливо це стосується дописів у соціальних мережах: реакція інших користувачів може виявитися не лише різкою, а й грубою, а це всерйоз засмутить вас.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 – 17 листопада для Скорпіонів

Навряд чи ви зможете правильно оцінити позицію людей, які сперечаються на ту чи іншу тему, що, у свою чергу, поставить вас у незручне становище, тому краще поспостерігайте за конфліктом з боку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 – 17 листопада для Стрільців

Відмовтеся від алкоголю в будь-яких — зокрема мінімальних — дозах, навіть якщо привід для пиятики буде виправданим і поважним: реакція організму цими днями може вас підвести.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 — 17 листопада для Козорогів

Особливих професійних досягнень і проривів вам у цей час зірки не обіцяють, але це не означає, що треба байдуже поставитися до виконання своїх безпосередніх обов'язків.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 — 17 листопада для Водоліїв

Не варто ставити свій підпис під документами, які ви не вивчили аж до коми, інакше в тексті може бути прихована прикра помилка або одрук, які згодом дорого вам обійдуться.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на16 — 17 листопада для Риб

Спілкуючись з людьми – особливо мало вам знайомими – уважно стежте за своїми словами: великий ризик видати секрет, який згодом дасть їм можливість використовувати вашу відвертість проти вас.

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