Гороскоп на 16 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна зрушити гори

День потужної позитивної енергетики, яка дозволяє зрушити гори – іноді у прямому значенні цього слова.
Можна розпочинати реалізацію глобальних проєктів, сміливих вчинків – з великою ймовірністю можна сказати, що будь-яка така дія буде приречена на приголомшливий успіх. Єдине, від чого варто відмовитися, то це від ділових переговорів – сьогодні навряд чи вдасться порозумітися з партнерами та досягти консенсусу.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 16 березня для Овнів
Можна – і потрібно – залагоджувати конфлікти, що виникли з друзями чи родичами: і вони, і ви будете налаштовані на конструктивний діалог, який допоможе прийняти точку зору одне одного.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 16 березня для Тельців
Необхідно чинити опір бажанню дивитися на людей навколо зверхньо: по-перше, підстав для цього у вас немає, а по-друге, ненавмисне можна буде образити людину, від якої залежить ваш добробут.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 16 березня для Близнят
Не варто розтягувати нескладне професійне завдання на весь день: з ним легко можна буде впоратися до обіду, а час, що залишився, можна – і потрібно – присвятити відпочинку, причому краще пасивному.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 16 березня для Раків
Намагайтеся не вдарити в багнюку обличчям перед керівництвом: показавши себе з кращого боку, ви цілком зможете розраховувати як на просування кар'єрними сходами, так і на матеріальне заохочення.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 16 березня для Левів
Зберегти позитивний настрій, який сьогодні для вас надзвичайно важливий, допоможе улюблена справа – для неї, навіть у разі тотальної зайнятості на основній роботі, обов'язково треба знайти час.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 16 березня для Дів
Для сприятливий для того, щоб нарешті довести до ладу справи, які свого часу були відкладені до довгої скриньки, а потім і зовсім зависли: сьогодні їх вдасться швидко й успішно завершити.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 16 березня для Терезів
До порад, які можуть давати вам сьогодні друзі і близькі, можна дослухатися, але ухвалювати рішення все ж доведеться самостійно – ніхто краще за вас не знає ваших життєвих обставин.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 16 березня для Скорпіонів
Будь-яке ваше слово сьогодні може всерйоз зачепити когось із вашого оточення, тому з жартами – і особливо критичними висловлюваннями! – на чиюсь адресу необхідно поводитися обережно.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 16 березня для Стрільців
Зірки рекомендують вам брати до уваги сигнали, які надсилатиме організм, тому якщо в цей час вам раптом захочеться морської капусти, зверніть увагу на роботу щитовидної залози.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 16 березня для Козорогів
Будь-які суперечки з приводу, який не стосується безпосередньої роботи, необхідно виключити: на них піде левова частка моральних і фізичних сил, які необхідні для більш серйозних справ.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 16 березня для Водоліїв
Якщо вам знадобиться підтримка, не соромтеся звертатися по неї до близьких людей і друзів: вони легко вирішать проблему, яка видається самим нерозв'язною.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 16 березня для Риб
День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, тому можна не лише відкривати банківські рахунки та депозити, а й ризикувати, купуючи лотерейні квитки, та робити ставки на спортивному тоталізаторі.
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