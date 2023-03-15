Гороскоп на 16 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна зрушити гори

День потужної позитивної енергетики, яка дозволяє зрушити гори – іноді у прямому значенні цього слова.

Можна розпочинати реалізацію глобальних проєктів, сміливих вчинків – з великою ймовірністю можна сказати, що будь-яка така дія буде приречена на приголомшливий успіх. Єдине, від чого варто відмовитися, то це від ділових переговорів – сьогодні навряд чи вдасться порозумітися з партнерами та досягти консенсусу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 березня для Овнів

Можна – і потрібно – залагоджувати конфлікти, що виникли з друзями чи родичами: і вони, і ви будете налаштовані на конструктивний діалог, який допоможе прийняти точку зору одне одного.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 березня для Тельців

Необхідно чинити опір бажанню дивитися на людей навколо зверхньо: по-перше, підстав для цього у вас немає, а по-друге, ненавмисне можна буде образити людину, від якої залежить ваш добробут.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 березня для Близнят

Не варто розтягувати нескладне професійне завдання на весь день: з ним легко можна буде впоратися до обіду, а час, що залишився, можна – і потрібно – присвятити відпочинку, причому краще пасивному.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 березня для Раків

Намагайтеся не вдарити в багнюку обличчям перед керівництвом: показавши себе з кращого боку, ви цілком зможете розраховувати як на просування кар'єрними сходами, так і на матеріальне заохочення.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 березня для Левів

Зберегти позитивний настрій, який сьогодні для вас надзвичайно важливий, допоможе улюблена справа – для неї, навіть у разі тотальної зайнятості на основній роботі, обов'язково треба знайти час.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 березня для Дів

Для сприятливий для того, щоб нарешті довести до ладу справи, які свого часу були відкладені до довгої скриньки, а потім і зовсім зависли: сьогодні їх вдасться швидко й успішно завершити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 березня для Терезів

До порад, які можуть давати вам сьогодні друзі і близькі, можна дослухатися, але ухвалювати рішення все ж доведеться самостійно – ніхто краще за вас не знає ваших життєвих обставин.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 березня для Скорпіонів

Будь-яке ваше слово сьогодні може всерйоз зачепити когось із вашого оточення, тому з жартами – і особливо критичними висловлюваннями! – на чиюсь адресу необхідно поводитися обережно.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 березня для Стрільців

Зірки рекомендують вам брати до уваги сигнали, які надсилатиме організм, тому якщо в цей час вам раптом захочеться морської капусти, зверніть увагу на роботу щитовидної залози.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 березня для Козорогів

Будь-які суперечки з приводу, який не стосується безпосередньої роботи, необхідно виключити: на них піде левова частка моральних і фізичних сил, які необхідні для більш серйозних справ.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 березня для Водоліїв

Якщо вам знадобиться підтримка, не соромтеся звертатися по неї до близьких людей і друзів: вони легко вирішать проблему, яка видається самим нерозв'язною.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 березня для Риб

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, тому можна не лише відкривати банківські рахунки та депозити, а й ризикувати, купуючи лотерейні квитки, та робити ставки на спортивному тоталізаторі.

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