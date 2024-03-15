Гороскоп на 16 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли під впливом ейфорії можна зробити помилки

День характеризує потужний потік енергії, який сходить на кожного з нас і може зіграти з людиною злий жарт.

Вирішивши, що йому все підвладно, він – під впливом ейфорії – може припуститися помилок, які буде складно – а в деяких особливо складних випадках і неможливо – виправити. Важливого значення цього дня набувають слова, над кожним із яких – перш ніж його вимовити – треба добре подумати. Маючи велику силу, вони можуть безпосередньо позначитися не тільки на житті тих, кому адресовані, а й повернутися бумерангом до свого «автора», тому повинні бути тільки добрими.

Овен

Найзатребуванішими – властивими вам – якостями стануть доброта та великодушність: якщо хтось із знайомих – і навіть незнайомих – звернеться до вас за допомогою, надайте її, не роздумуючи – вам віддасться.

Телець

Зірки не рекомендують представникам вашого знака розкидатися словами та – особливо! – необдуманими обіцянками: гарантії того, що вам вдасться дотриматися слова, вони вам не дають.

Близнята

Цього дня вам необхідно бути обережними не так зі словами, як з думками: кожна з них може матеріалізуватися з несподіваною швидкістю – буде прикро, якщо вона виявиться негативною.

Рак

Події сьогоднішнього дня дозволять вам презентувати себе перед оточенням із найсприятливішого боку, що, своєю чергою, дозволить значно підвищити самооцінку, що завжди необхідно.

Лев

Вважати свою думку єдино правильною — традиційно для представників вашого знака, але тим, хто не хоче опинитися в незручному становищі все-таки бажано дослухатися і до чужої — протилежної — точки зору.

Діва

Незважаючи на добродушний настрій, що панує в суспільстві, зустрічі з неадекватно налаштованими людьми виключати не можна: необхідно відмовитися від спілкування з ними – його результати важко переказати.

Терези

Переконуючи когось у правильності своєї точки зору, ретельно зважуйте кожне слово, інакше ви замість того, щоб знайти надійного союзника, отримаєте абсолютно непотрібного вам ворога.

Скорпіон

Спілкуватися з оточенням потрібно якнайменше, найкраще взагалі провести день на самоті, але водночас небажано ледарювати – треба знайти собі приємне домашнє заняття.

Стрілець

Намагайтеся не хизуватися своїми досягненнями, якої б сфери вашого життя вони не стосувалися, але особливо бажано мовчати про події в особистому житті – пам'ятайте, що щастя любить тишу.

Козоріг

Здійснюючи будь-які вчинки, важливо пам'ятати про те, що всі вони найближчим часом повернутися до вас бумерангом, тому намагайтеся робити добро — зла в нашому і вашому житті і без того більш ніж достатньо.

Водолій

Найголовніше цього дня – тримати себе в рамках пристойності: будь-яке негативне висловлювання на адресу когось із оточення призведе до того, що потік взаємних образ буде збільшуватися як снігова куля.

Риби

Красномовність, якою наділять вас сьогодні зірки, не можна витрачати на розмови і суперечки, що не мають для вас жодного значення, а ось переконувати близьку людину в силі ваших почуттів і можна, і потрібно.

Читайте також: