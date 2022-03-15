Гороскоп на 16 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба діяти

Гороскоп на 16 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба діяти

Нинішній день покаже, чи має людина силу волі, завзятість і характер чи ні.

Обставини можуть складатися найнесподіванішим для кожного з нас чином, але те, як реагувати на них – здатися чи продовжувати боротися – залежить лише від самої людини. Велика спокуса бездіяльності, але її необхідно подолати: будь-який — навіть найбільш, здавалося б, незначний — вчинок кращий за очікування, образно кажучи, біля моря погоди.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 березня для Овнів

Найголовніше у цей день – зберігати спокій, попри все: як обставини, так і люди можуть провокувати емоційні реакції – не варто на них піддаватися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 березня для Тельців

Давши волю своїм емоціям, ви згодом дуже про це пошкодуєте: не варто реагувати на дрібниці, про які ви вже завтра забудете, важливо берегти нерви.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 березня для Близнят

Найкраще заняття для вас сьогодні – втім, як завжди – це благодійність: навіть якщо вам здається, що життєві обставини проти вас, допоможіть тим, кому важче.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 березня для Раків

Не варто довіряти малознайомим людям, навіть якщо вони обіцятимуть легко – буквально одним рухом – вирішити всі питання, що хвилюють вас: найімовірніше, йтиметься про брехню.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 березня для Левів

День не підходить для ухвалення серйозного рішення — занадто великий ризик того, що воно виявиться неправильним, а повернутися до вихідної точки вже, на жаль, не буде можливим.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 березня для Дів

Приваблива пропозиція, яка може надійти в цей день, на перевірку виявиться не такою вже й привабливою, тому потрібно зібрати максимум фактів про людину, від якої вона надійде.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 березня для Терезів

Від сумних думок зможе відвернути будь-яка діяльність, спрямована як на власне, а й у суспільне благо – це дасть відчуття власної значущості та потрібності.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 березня для Скорпіонів

Сьогодні не варто братися за складні справи — однаково вони вам будуть не до снаги — займіться дрібницями, які однаково потрібно вирішувати, але до них через їхню незначність ніколи не доходять руки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 березня для Стрільців

Конфлікти, які можуть виникнути в сім'ї, краще спустити на гальмах: не варто ображатися на близьких людей, і тим більше ображати їх – краще вислухати та заспокоїти.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 березня для Козорогів

Енергію, нестачі якої сьогодні не буде, необхідно економити і акумулювати, найближчим часом вона знадобиться вам для важливих – можна навіть сказати, грандіозних – справ.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 березня для Водоліїв

Необхідно максимально уважно поставитися до свого здоров'я: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, тому дуже важливо вчасно вжити необхідних заходів.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 березня для Риб

Не варто звертати уваги на горезвісну суспільну думку: сьогодні вона може бути неласкава до вас, але це не означає, що таке саме ставлення ви відчуватимете і завтра – «вітер» обов'язково зміниться.

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