Гороскоп на 16 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли зірки рекомендують радіти життю

День, коли зірки наполегливо рекомендують веселитися та радіти життю, знаходячи щось хороше у будь-якій події дня.

З одного боку, можна зустрічатися з друзями, влаштувати собі невелике свято і навіть дозволити собі келих червоного вина, з іншого, не варто переходити межу, за якою послабшає контроль над поведінкою – здійснені в такому стані вчинки можуть згодом викликати жаль, а в окремих випадках – і сором.

Овен

Від надмірної фізичної активності краще відмовитись через підвищений ризик травматизму – не варто намагатися поставити світовий рекорд, бігаючи марафонську дистанцію чи піднімаючи тяжкості.

Телець

День загрожує різкими перепадами настрою, які матимуть велику амплітуду – від смутку до радості та назад – бажано зафіксувати свій психологічний стан на чомусь гарному.

Близнята

Цього дня категорично не рекомендується вдаватися до вашого улюбленого заняття – занепадати духом, настрій необхідно підвищувати будь-якими – доступними вам та прийнятними у моральному сенсі – способами.

Рак

Займатися серйозними справами – навіть якщо вони стосуються лише домашнього господарства – сьогодні небажано: вихідний день потрібно, і належить, присвятити відпочинку, найкраще – активному.

Лев

Протягом дня геніальні ідеї спадатимуть вам на думкуіз завидною регулярністю – не відмахуйтеся від них, а, навпаки, ретельно фіксуйте все, що може мати серйозну перспективу.

Діва

Не варто братися за реалізацію серйозних – в основному, побутових та домашніх – проєктів, однаково довести їх до пуття не вдасться, тому краще зайнятися завершенням розпочатих раніше рутинних та монотонних справ.

Терези

Ніхто не організує вам свято, якщо ви не зробите цього самі, тому беріться до справи: зробіть усе самі — так ви будете впевнені, що все мине на належному — найвищому рівні.

Скорпіон

Не варто без необхідності відвідувати місця великого скупчення людей: сьогодні велика ймовірність заразитися інфекційним захворюванням, лікування якого затягнеться на невизначений час.

Стрілець

Сьогодні люди більш розкуті та довірливі, ніж будь-якого іншого дня місячного календаря, цим можна скористатися, щоб налагодити стосунки з людиною, з якою ви давно мріяли потоваришувати.

Козоріг

День сприятливий для творчості: можливо, вона стане для таких прагматиків як ви віддушиною, яка відверне вас від сумних думок і дозволить отримати задоволення від такого мирного заняття.

Водолій

День бажано провести поруч із близькими людьми – рідними чи друзями: у цей час як ніколи важливо підтримати одне одного та обмінятися з оточенням душевним теплом.

Риби

Час — зрозуміло, якщо дозволить погода — необхідно провести на природі: свіже повітря здатне творити справжні дива — настрій у вас покращає, а сил для життя додасться.

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