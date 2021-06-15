Гороскоп на 16 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно робити щось хороше

Будь-який вчинок, здійснений цього дня, обов'язково принесе добро — як самій людині, так і іншим.

А ось зло сьогодні не варто робити за жодних умов, навіть якщо буде здаватися, що іншого виходу немає. В найближчий час воно повернеться бумерангом, тому перш ніж зробити подібне, необхідно кілька разів подумати і лише потім діяти. Також небажано брехати — брехня обернеться проти свого "автора".

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 16 червня для Овнів

День сприятливий для того, щоб зайнятися самовдосконаленням, — передусім приведенням до ладу своєї фізичної форми: бажано відвідати басейн і фітнес-залу або хоча б зробити пробіжку.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 16 червня для Тельців

Зірки попереджають про небезпеку обіцянок, у виконанні яких ви сумніваєтеся: давати потрібно тільки ті, які зможете стримати, а інакше краще не кидати слів на вітер.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 16 червня для Близнят

Отримати хороше місце роботи зможуть ті з вас, хто не стане приховувати і продемонструє новому начальству свої професійні здібності — благо, нестачі в них у вас немає.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 16 червня для Раків

День сприятливий для того, щоб почати життя з чистого аркуша: можна переїжджати на нове місце проживання, про яке давно мріяли, або переходити на роботу, яка досі здавалася недосяжною.

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Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 16 червня для Левів

Тим, хто давно збирався перейти на нову роботу, можна — і треба — починати відповідні "заходи": вивчати наявність вакансій, писати і розсилати резюме, а також проходити співбесіди.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 16 червня для Дів

День сприятливий для переговорів із начальством — воно буде схильне задовольнити будь-які ваші прохання і вимоги, від пропозиції просунути новий проєкт до підвищення платні.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 16 червня для Терезів

Будь-яке необережне слово може стати причиною серйозного і, що важливо, тривалого конфлікту, тому все сказане потрібно ретельно зважувати — втім, ви в цьому великі майстри.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 16 червня для Скорпіонів

Оскільки всіх справ не переробити, приділіть час не тільки роботі, а й відпочинку, який до того ж має бути максимально активним, і краще за все — на свіжому повітрі, подалі від міста.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 16 червня для Стрільців

Зірки рекомендують якомога більше спілкуватися з оточенням — передусім із колегами, які можуть підкинути вам нові ідеї і підказати ходи, які допоможуть вирішити ті, що вже перебувають у роботі.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 16 червня для Козорогів

Будь-які починання цього дня будуть вдаватися напрочуд легко, без особливих зусиль із вашого боку, якщо ж виникнуть якісь складнощі, на допомогу завжди прийдуть і колеги, і начальство.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 16 червня для Водоліїв

Сплеск енергії, який ви відчуєте в цей день, зірки рекомендують направити в мирне русло: наприклад, взяти підвищені зобов'язання на роботі або затіяти позапланову генеральне прибирання будинку.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 16 червня для Риб

Важливо пам'ятати, що будь-яке слово, сказане вами в цей день, буде мати матеріальну силу, тому говорити потрібно тільки про добро, особливо це стосується побажань іншим людям.

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