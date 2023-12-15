Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли негатив присутній у всіх сферах життя

День, коли негатив є у всіх сферах життя, що необхідно враховувати, плануючи свої дії.

Агресія, хоч і малою мірою, все ж таки буде присутня. Водночас спрямована вона буде не так у навколишній, як у внутрішній світ людини: нам буде властиво незадоволення собою, своїми вчинками і – найголовніше! — проміжними результатами свого життя. Не варто робити з такого психологічного стану далекосяжних висновків – вже завтра песимізм зміниться хоч і помірним, але все ж таки оптимізмом.

Овен

Незважаючи на те, що на календарі п'ятниця, святкувати фінал робочого тижня навіть із невеликою дозою алкоголю небажано: він зробить вас нестерпним у спілкуванні, що призведе до скандалів та сварок.

Телець

Сьогодні представники вашого знака можуть завдати масу неприємностей людям, які їх оточують, тому їм самим необхідно поводитися максимально стримано, а решті – триматися від них подалі.

Близнята

Будь-яка дрібниця може зробити вас дратівливими і навіть агресивними людьми, тому дуже важливо не давати недоброзичливцям маніпулювати вами, викликаючи у вас негативні почуття.

Рак

Можна ставити перед собою будь-які – навіть найнеймовірніші – цілі: запас енергії, який подарує представникам знака Місяць, вистачить на все, так що не варто бути скромними – потрібно запитувати максимально.

Лев

Зірки закликають представників знака звернути увагу на своє здоров'я, водночас зовсім необов'язково вирушати до лікаря – цілком достатньо відмовитись від шкідливих звичок та правильно харчуватися.

Діва

Не варто брати на себе занадто багато, навіть якщо йтиметься лише про домашні справи: занадто велика ймовірність перевтомитися, що у вихідний буде зовсім неправильно.

Терези

Серйозна розмова – насамперед, родичами та коханими людьми – сьогодні буде неможлива, тому не варто її і починати – надто велика небезпека не залагодити, а посилити наявний конфлікт.

Скорпіон

Як правило, у сварках та конфліктах ви можете за себе постояти, але сьогодні опонент – наприклад, бабуся-сусідка – може трапитися настільки одіозний, що навіть вам його не здолати – краще не зв'язуйтесь.

Стрілець

Напад самокритики, який сьогодні може здолати представників вашого знака, продиктований не реальним станом речей, а місячними енергіями, тому вже завтра вам не захочеться займатися самоїдністю.

Козоріг

Незважаючи на те, що вчинок близької вам людини всерйоз вас здивує, не поспішайте робити далекосяжні висновки: велика ймовірність того, що все зовсім не так, як може здатися на перший погляд.

Водолій

Вирішення наявної у вашому житті проблемної ситуації краще відкласти хоча б на день — сьогодні ви навряд чи зможете її врегулювати, швидше витратите даремно час і нерви.

Риби

Незважаючи на вихідний, намагайтеся знайти собі заняття, яке займе весь ваш час, а заразом і думки — так вам вдасться забути про поганий настрій, який може затьмарити вихідний від самого ранку.

Читайте також: