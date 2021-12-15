Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків зодіаку: день, який поверне вас у минуле

Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків зодіаку: день, який поверне вас у минуле

День, символом якого є колесо, повертає людину у минуле, створюючи їй відчуття дежавю.

Важливо знати, що подорож у минулі часи відбувається не так: необхідно згадати всі скоєні тоді помилки – як професійні, так і особисті – і спробувати їх виправити. В іншому разі Всесвіт постійно повертатиме людину до такої ситуації, поки вона не зробить важливі висновки і не "закриє" ситуацію.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 грудня для Овнів

Повторення ситуації, яка вже мала місце кілька років тому, допоможе знайти правильну відповідь на запитання, яке життя ставило вам у ті часи, і зробити з нього керівні висновки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 грудня для Тельців

Не варто ухвалювати серйозне рішення, перед яким вас вперто ставить життя саме сьогодні: вам, найімовірніше, не вдасться знайти правильні доводи, які переконують вас у тому, що потрібно спиратися саме на них.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 грудня для Близнят

Роботу над важливим проєктом, незважаючи на те, що для його реалізації все готово, краще перенести на інший час – сьогодні поганий день для починань, вони, найімовірніше, будуть невдалими.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 грудня для Раків

День сприятливий для того, щоб повернути із забуття проєкт, від якого ви свого часу відмовилися: схоже, настав час дати йому ще один шанс на вдале втілення в життя.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 грудня для Левів

Можливостей досягти успіху як у професії, так і в особистому житті зірки сьогодні нададуть достатню кількість – головне, не прогаяти хоча б найважливіші з них, а решта, як кажуть, додадуться.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 грудня для Дів

У взаєминах із близькими людьми не варто згадувати старі образи, які можуть зіпсувати ту досить хитку і невпевнену рівновагу, яка зараз є статус-кво.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 грудня для Терезів

Сьогодні не варто нікому нічого доводити: головне, що ви впевнені у своїй правоті, а решта немає значення – всі люди на нашій планеті не можуть мислити однаково.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 грудня для Скорпіонів

Грошові виплати, які можливі цього дня, навіть невеликими, принесуть вам масу задоволення: наприклад, ви зможете витратити ці гроші на подарунки до свята для близьких людей.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 грудня для Стрільців

Не варто звертати уваги на підступи колег-конкурентів, які – через аж ніяк не білу заздрість – можуть сьогодні активізуватися: проігнорувавши їхні слова та дії, ви убезпечите себе від їхньої негативної енергетики.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 грудня для Козорогів

Приготуйтеся до того, що новий проєкт, який вам можуть запропонувати в цей час, вимагатиме багато зусиль і уваги, але результат, якого вам вдасться досягти, того вартуватиме.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 грудня для Водоліїв

Незважаючи на те, що ризикувати цього дня не забороняється, заходити занадто далеко — граючи в карти або автоматах — все ж таки не слід, покупки простого лотерейного квитка буде достатньо.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 грудня для Риб

Напевно, вас засмутить непорядна поведінка людини, якій ви звикли довіряти, але це означатиме одне: її місія у вашому житті закінчена – краще відпустити її на всі чотири сторони.

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