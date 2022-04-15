Гороскоп на 16 квітня для всіх знаків зодіаку: чистий та світлий день, який потрібно присвятити відпочинку

Гороскоп на 16 квітня для всіх знаків зодіаку: чистий та світлий день, який потрібно присвятити відпочинку

Чистий, світлий та спокійний місячний день, яких так не вистачає у наш непростий час.

Час можна – і потрібно – присвятити відпочинку, благо, день тижня – субота – до цього сприяє. Активні дії не принесуть бажаного результату, тоді як пасивність дасть змогу відновити сили та накопичити енергію, необхідну для життя та роботи.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 квітня для Овнів

Рідкісний день, коли люди – навіть ті, хто зазвичай налаштовані до вас не надто доброзичливо – охоче йдуть назустріч і допомагатимуть у вирішенні питань, які можуть виникнути на порядку денному.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 квітня для Тельців

Якщо вам вдасться стриматися і не нагрубити близьким людям у відповідь на їхні справедливі прохання та вимоги, мир у сім'ї буде не тільки збережений, а й зміцнений, а це вже багато означає.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 квітня для Близнят

Велика ймовірність того, що дратівливість накриє вас із самого ранку і супроводжуватиме протягом усього дня – необхідно максимально гасити ці спалахи, від них буде гірше лише вам самим.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 квітня для Раків

Хороший настрій – як завжди – забезпечить заняття своїм хобі, яке не лише заспокоїть та утихомирить, але дасть можливість зробити щось корисне для себе чи господарства.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 квітня для Левів

До агресії оточення необхідно ставитися з розумінням — у наш непростий час не всі можуть тримати себе в руках, тому краще пропустити злі слова повз вуха.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 квітня для Дів

День створить сприятливі умови для того, щоб зайнятися однією з найулюбленіших ваших справ – доглядом за собою: можна – і треба! — зробити маску для обличчя та волосся, прийняти ванну або хоча б просто погуляти.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 квітня для Терезів

Приділіть увагу своєму будинку – напередодні свята Великодня, до якого залишилося не так багато часу, бажано зробити прибирання: вимити вікна, випрати текстиль, зробити передсвяткові продовольчі запаси.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 квітня для Скорпіонів

Гарний час для примирення з людьми, взаємини з якими останнім часом з різних причин погіршилися: головне для кожної сторони конфлікту – визнати свої помилки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 квітня для Стрільців

Ваше першочергове завдання — знати міру у всьому, від харчування до прояву емоцій: не варто нічим зловживати, оскільки це може негативно позначитися на самопочутті — як фізичному, так і психічному.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 квітня для Козорогів

Необхідно очистити будинок від речей, якими ви давно не користуєтеся – вони не дають циркулювати позитивній енергії: ті з них, які перебувають у хорошому стані, можна віддати тим, хто потребує.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 квітня для Водоліїв

Сьогодні особливо важливо звертати увагу на знаки, які надсилатиме вам Всесвіт: випадково підслухані на вулиці слова можуть виявитися відповіддю на запитання, що хвилює вас.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 квітня для Риб

Комфорт фізичний, про який зірки радять вам подбати особливо, позитивно вплине на комфорт моральний: стан тіла і душі виявляться тісно пов'язаними одне з одним.

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