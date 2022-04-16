Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумувати

Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумувати

День, протягом якого категорично не рекомендується сумувати та сумувати, оскільки він призначений для радості та веселощів.

Втім, він не такий однозначний, як може здатися на перший погляд, оскільки найгірше, що можна зробити сьогодні – це розслабитися і втратити голову, точніше, контроль над собою та своїми вчинками – у такому стані людина ризикує сказати і зробити щось таке, за що їй згодом буде соромно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 квітня для Овнів

Фізичне навантаження сьогодні необхідно знизити до мінімуму: по-перше, свято не налаштовує на це, а, по-друге, велика ймовірність отримати серйозну травму і на деякий час вийти з ладу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 квітня для Тельців

Небажано переїдати, особливо якщо до вашого раціону входять важка і жирна їжа: вона негативно позначиться як на фізичному, так і на моральному стані – настрій може різко погіршитися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 квітня для Близнят

Перепади настрою, амплітуда яких сьогодні може зашкалювати — від "плюсу" до "мінусу" і назад — не найкраще позначиться на взаєминах з оточенням, так що необхідно стримувати емоції.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 квітня для Раків

Небажано впадати у відчай, навіть якщо вам буде здаватися, що у вас є для цього підстави: доля може вважати вас невдячними і відібрати те, що ви маєте, але, на її погляд, не цінуєте.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 квітня для Левів

Ділитись потаємними думками та переживаннями сьогодні – втім, як і завжди – можна тільки з тими людьми, яким ви повністю довіряєте, інакше ваш секрет може стати відомим усім.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 квітня для Дів

Намагаючись знайти відповідь на важливе життєве питання, довіртеся інтуїції – будучи особливо сильною, вона цього дня підкаже вам оптимальне і, як виявиться згодом, єдине правильне рішення.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 квітня для Терезів

Зірки радять вам якнайбільше відпочивати, до того ж, не в активному, а в пасивному режимі: він дозволить вам запастися необхідною для життя та роботи енергією як мінімум на тиждень наперед.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 квітня для Скорпіонів

Ваша допомога іншим людям сьогодні полягатиме переважно в умінні вислухати їх і, якщо потрібно, дати цінну пораду щодо того, як вчинити в життєвих обставинах.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 квітня для Стрільців

Найголовніше сьогодні для представників знака – налаштуватися на позитив, тоді й день мине на відповідній хвилі: зрештою люди завжди отримують від життя саме те, що очікують.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 квітня для Козерогів

Виявіть свою фірмову витриму – не показуйте, що вас щось хвилює, навіть якщо всередині кипітимуть неабиякі пристрасті, інакше результат навіть невеликої сварки може виявитися непередбачуваним.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 квітня для Водоліїв

Якщо ви давно хочете з кимось помиритися, кращого дня, ніж сьогоднішній, вам не знайти людина, яку ви колись образили, буде розслаблена і розкута, а тому легко піде вам назустріч.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 квітня для Риб

Ставати до реалізації серйозного професійного проєкту сьогодні не варто – це не найкраща ідея для великого релігійного свята, а ось продумати всі етапи його здійснення можна і потрібно.

Читайте також: