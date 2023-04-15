Гороскоп на 16 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно довіритися світові

День, коли не варто все робити самостійно – треба довіритися світові, в якому живеш: він усе владнає якнайкраще.
Час сприятливий для того, щоб провести його зі своїми близькими – особливо дітьми та літніми родичами, які останнім часом часто страждають від відсутності уваги з нашого боку. Головне, поставитися до них з максимальним терпінням: через вік вони можуть поводитися неадекватно – варто пробачити їм цю слабкість.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 16 квітня для Овнів
Бажано – хоч би на день! – відсунути убік вирішення матеріальних питань та зосередитися на моральних: простіше кажучи, це чудовий час для того, щоб подумати про душу.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 16 квітня для Тельців
Навіть якщо ви маєте намір присвятити день перегляду серіалів або читання, є сенс заздалегідь скласти докладний план того, що збираєтеся робити — так ви зможете отримати максимум користі та задоволення.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 16 квітня для Близнят
Можливо, саме цього дня вам доведеться ухвалити важливе рішення, що стосується особистого життя: настав час покласти край стосункам із колись коханою людиною – вона сама вас до цього підштовхне.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 16 квітня для Раків
Старий знайомий, з яким вас пов'язує почуття взаємної образи, може з'явитися у вашому житті для того, щоб помиритися та налагодити стосунки – треба піти йому назустріч.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 16 квітня для Левів
Можна ставати до серйозних робіт вдома – насамперед ремонту: щоправда, активні дії сьогодні зірками не вітаються, тож бажано зосередитись на підготовчих процесах.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 16 квітня для Дів
Мета не завжди виправдовує засоби – банальна, але справедлива істина, про яку зірки наполегливо рекомендують вам пам'ятати цього дня: не варто робити те, за що згодом буде соромно.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 16 квітня для Терезів
Велика ймовірність того, що хтось із близьких людей звернеться до вас за порадою, яка на перший погляд здасться простою: не поспішайте озвучувати свої думки – все може виявитися набагато складнішим.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 16 квітня для Скорпіонів
Святковий день якнайкраще підходить для благодійності: чим більше добрих справ ви сьогодні зробите, тим краще, насамперед – згодом це повернеться до вас добрим бумерангом.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 16 квітня для Стрільців
Хоча б сьогодні не спілкуйтеся з людьми, які використовують будь-яку нагоду, щоб "підживитися" вашою енергією: сьогодні вони будуть особливо активними, а ви відчуєте занепад сил.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 16 квітня для Козорогів
Незважаючи на притаманний вам трудоголізм, сьогодні необхідно відмовитись від активної діяльності – відпочинок необхідний не лише для задоволення, а й для відновлення сил – вже завтра вони вам знадобляться.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 16 квітня для Водоліїв
Відчувши потребу в допомозі, сміливо звертайтеся за нею до людей, які вас оточують – вони охоче вам її нададуть, вам же залишиться тільки подякувати їм за участь у вашому житті.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 16 квітня для Риб
День необхідно присвятити близьким людям – друзям та сім'ї: намагайтеся знайти час для того, щоб побути з ними – погуляти у парку, випити кави, поговорити, згадати минулі часи.
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