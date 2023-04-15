Гороскоп на 16 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно довіритися світові

День, коли не варто все робити самостійно – треба довіритися світові, в якому живеш: він усе владнає якнайкраще.

Час сприятливий для того, щоб провести його зі своїми близькими – особливо дітьми та літніми родичами, які останнім часом часто страждають від відсутності уваги з нашого боку. Головне, поставитися до них з максимальним терпінням: через вік вони можуть поводитися неадекватно – варто пробачити їм цю слабкість.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 квітня для Овнів

Бажано – хоч би на день! – відсунути убік вирішення матеріальних питань та зосередитися на моральних: простіше кажучи, це чудовий час для того, щоб подумати про душу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 квітня для Тельців

Навіть якщо ви маєте намір присвятити день перегляду серіалів або читання, є сенс заздалегідь скласти докладний план того, що збираєтеся робити — так ви зможете отримати максимум користі та задоволення.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 квітня для Близнят

Можливо, саме цього дня вам доведеться ухвалити важливе рішення, що стосується особистого життя: настав час покласти край стосункам із колись коханою людиною – вона сама вас до цього підштовхне.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 квітня для Раків

Старий знайомий, з яким вас пов'язує почуття взаємної образи, може з'явитися у вашому житті для того, щоб помиритися та налагодити стосунки – треба піти йому назустріч.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 квітня для Левів

Можна ставати до серйозних робіт вдома – насамперед ремонту: щоправда, активні дії сьогодні зірками не вітаються, тож бажано зосередитись на підготовчих процесах.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 квітня для Дів

Мета не завжди виправдовує засоби – банальна, але справедлива істина, про яку зірки наполегливо рекомендують вам пам'ятати цього дня: не варто робити те, за що згодом буде соромно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 квітня для Терезів

Велика ймовірність того, що хтось із близьких людей звернеться до вас за порадою, яка на перший погляд здасться простою: не поспішайте озвучувати свої думки – все може виявитися набагато складнішим.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 квітня для Скорпіонів

Святковий день якнайкраще підходить для благодійності: чим більше добрих справ ви сьогодні зробите, тим краще, насамперед – згодом це повернеться до вас добрим бумерангом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 квітня для Стрільців

Хоча б сьогодні не спілкуйтеся з людьми, які використовують будь-яку нагоду, щоб "підживитися" вашою енергією: сьогодні вони будуть особливо активними, а ви відчуєте занепад сил.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 квітня для Козорогів

Незважаючи на притаманний вам трудоголізм, сьогодні необхідно відмовитись від активної діяльності – відпочинок необхідний не лише для задоволення, а й для відновлення сил – вже завтра вони вам знадобляться.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 квітня для Водоліїв

Відчувши потребу в допомозі, сміливо звертайтеся за нею до людей, які вас оточують – вони охоче вам її нададуть, вам же залишиться тільки подякувати їм за участь у вашому житті.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 квітня для Риб

День необхідно присвятити близьким людям – друзям та сім'ї: намагайтеся знайти час для того, щоб побути з ними – погуляти у парку, випити кави, поговорити, згадати минулі часи.

Читайте також: