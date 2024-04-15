Гороскоп на 16 квітня для всіх знаків зодіаку: один із найскладніших днів місячного календаря

Один із найскладніших днів місячного календаря, негативна енергетика якого цілком може ускладнити нам життя.

Однак, якщо поводитися правильно – відповідно до рекомендацій зірок – з труднощами, які виникатимуть на шляху, цілком можна впоратися. Головне, не спілкуватися з неадекватними особистостями, від яких можна очікувати каверзи, не встрявати в сумнівні підприємства, більше схожі на махінації, не ходити в темний час доби малолюдними вулицями або провулками. Енергію, якої не бракує, потрібно позбавлятися, сублімуючи її в мистецтво, спорт чи хобі.

Овен

Налаштувавши себе на роботу, не давайте нікому – зокрема, друзям та близьким – збити себе з ділового настрою: відволікшись хоча б на кілька хвилин, ви потім уже не зможете повернути себе у трудову колію.

Телець

Не допускайте стосовно інших людей гордовитості та грубості, навіть якщо – на ваш погляд – вони цього заслуговуватимуть: налаштувавши їх проти себе, ви наживете собі ворогів, а це вам зовсім не потрібно.

Близнята

Будь-які факти, які сьогодні стануть вам відомі, маю велике значення, яке стане вам зрозумілим лише через деякий час, тому відкладіть їх у пам'яті – знадобляться.

Рак

Спогади про колишнє кохання зробить вас сентиментальними та надмірно сльозливими, що навряд чи сприятливим чином позначиться на роботі, тому бажано відкласти «подорож у минуле» на вечір.

Лев

Навіть відчуваючи рідкісний ступінь дратівливості, не вмикайте вінценосну особу, яка зневажає всіх, хто перебуває поруч: подумайте про те, як це може позначитися на якості вашого життя.

Діва

Оскільки мало хто здогадується, які пристрасті киплять у душі таких – зовні холодних – людей як ви, не демонструйте їм свої – особливо негативні – емоції: ризикуєте відлякати їх від себе.

Терези

Відмовтеся від миротворчої діяльності, до якої ви схильні від природи – сьогодні ваші добрі наміри, як це зазвичай і буває, ні до чого доброго не приведуть – скоріше навпаки.

Скорпіон

Представникам вашого знака — єдиним у всьому зодіаку — від занять спортом сьогодні краще відмовитися: на пів сили ви нічого робити не вмієте, а, отже, велика ймовірність травм, після яких доведеться довго входити у форму.

Стрілець

Шанс покращити своє життя у всіх його сферах в жодному разі не можна упустити: фортуна цілком очікувано може образитися на ваші лінощі або самовпевненість, і наступного подарунка від неї доведеться очікувати довго.

Козоріг

Ухваливши важливе рішення — як у професійному, так і в особистому житті — намагайтеся дотримуватися його без вагань і метання з боку в бік — так ви тільки витратите дорогоцінний час і нічого не досягнете.

Водолій

Підписуючи важливий договір або серйозний контракт, уважно читайте його зміст, особливо текст, надрукований дрібним шрифтом, – згодом саме там на вас може чекати неприємний сюрприз.

Риби

Хороший настрій, який супроводжуватиме вас, незважаючи на негативні енергії дня, потрібно спрямувати на якусь добру справу, яка може бути пов'язана як з благодійністю, так і з вашою турботою.

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