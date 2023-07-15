Гороскоп на 16 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна переживати

День, коли під табу будь-які переживання, – вони можуть порушити і так крихкий емоційний фон – як зовнішній, так і внутрішній.

З поганим настроєм, який може докучати сьогодні від самого ранку, необхідно боротися будь-якими доступними – й неосудливими – способами: отримати позитивні емоції можна завдяки книжкам, серіалам, прогулянкам на свіжому повітрі, заняттям спортом або хобі. Не варто брати близько до серця чужі критичні зауваження: вони свідчать про проблеми людини, яка їх висловлює, а не про тих, кому вони адресовані.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 липня для Овнів

Не варто звертати увагу на підступи недоброзичливців – найімовірніше, вони й самі не раді тому, що внутрішні їхні внутрішні проблеми змушують їх діяти неадекватно.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 липня для Тельців

Незважаючи на вихідний день, можна підшукувати варіант нерухомості, яку ви маєте намір придбати: існує ймовірність того, що саме сьогодні вам у цьому питанні пощастить.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 липня для Близнят

Сьогодні вам категорично не рекомендується хвилюватися – як відомо, всі хвороби від нервів, і переживання цього дня негативно можуть позначитися на стані вашого здоров'я.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 липня для Раків

Із заплутаної життєвої ситуації вдасться вийти лише завдяки власному розуму та кмітливості – чужі поради, навіть якщо вони здадуться вам слушними, до вашої ситуації не підійдуть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 липня для Левів

День рекомендується присвятити близьким людям і друзям: зустріч із ними надовго підніме вам настрій, а це завдання, мабуть, є найважливішим для сьогоднішнього депресивного дня.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 липня для Дів

Покращити настрій допоможе улюблена справа – наведення ладу в будинку, особливо в шафах: ми зможете не лише ідеально впорядкувати їхній вміст, а й відібрати речі на благодійність.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 липня для Терезів

Один із найкращих днів для відпочинку – він дозволить зняти стрес, під тиском якого ви живете останнім часом, головне, щоб він був активним – чому б вам, наприклад, не вирушити на пішохідну екскурсію.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 липня для Скорпіонів

З негативними емоціями, які сьогодні буквально рватимуться назовні, необхідно боротися за допомогою фізичного навантаження: найкраще зайнятися спортом, але можна й підлогу вдома помити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 липня для Стрільців

В разі несподіваного загострення хронічних захворювань необхідно згадати про призначені лікарем засоби – лікувальну дієту, прогулянки та ліки, які треба вживати за графіком.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 липня для Козорогів

До людей, які вас оточують, потрібно поставитися з максимальною увагою: можливо, не всі, кого ви вважаєте друзями, як і не всі, кого ви вважаєте ворогами, є такими насправді.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 липня для Водоліїв

Конфлікти з людьми, які вас оточують – включно з рідними та друзями – можуть серйозно зіпсувати вам настрій, що позначиться як на якості життя, так і на стані здоров'я – не варто в них вплутуватися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 липня для Риб

Хоч би як складалися обставини, намагайтеся дистанціюватися від негативу й зосередитися на позитиві: і того, й іншого у вашому житті буде достатньо, але вам обирати те, що вам ближче.

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