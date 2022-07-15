Гороскоп на 16 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли є небезпека втратити індивідуальність

День, коли людина ризикує – на щастя, лише на якийсь час – втратити свою індивідуальність та за власним бажанням підкоритися чужій волі.

Тим, хто відчуває, що не здатен чинити опір впливу ззовні, необхідно відмовитися від спілкування з будь-ким, а морально стійким, які вміють до останнього наполягати на своєму, можна – і потрібно – проявити ці свої таланти. Не можна брати участь у підкилимних іграх та інтригах – до очікуваного результату вони все одно не призведуть, а стосунки в колективі зіпсують серйозно й надовго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 липня для Овнів

Поведінка вашого оточення може бути непередбачуваною, а найчастіше і неприємною для вас — до ймовірності такого розвитку подій потрібно підготуватися заздалегідь, а потім зробити з нього важливі висновки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 липня для Тельців

Перш ніж взятися за складання планів на майбутнє, необхідно детально проаналізувати все зроблене останнім часом – особливо скоєні помилки, без таких висновків важко буде йти далі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 липня для Близнята

Заздрість, яку ви часто відчуваєте від людей навколо, сьогодні можуть виявити навіть ваші друзі – втішайтеся з того, що вона свідчить про вашу успішність.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 липня для Раків

Цей день дуже важливий для представників вашого знаку: з нього може початися нова сторінка вашої особистої життєвої історії – головне, зрозуміти, в який бік вам варто рухатися далі.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 липня для Левів

Спостереження за людьми, що оточують вас, допоможе розібратися в тому, хто дійсно є вашим другом, а хто – ні: люди можуть виявити свої справжні наміри, пробовкавшись чи навіть просто промовчавши.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 липня для Дів

Втома, яка накотить на вас цього дня, легко "лікується" прогулянками на свіжому повітрі: краса природи матиме на вас психотерапевтичний вплив, знявши депресію і втому.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 липня для Терезів

День, коли, незважаючи на його статус вихідного, зірки категорично не рекомендують вам проявляти лінощі – будь-яка справа покращить ваш настрій і позбавить сумних думок, особливо якщо йдеться про творчість.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 липня для Скорпіонів

Зверніть увагу на те, що сьогодні дратуватиме вас в інших людях: найімовірніше, йдеться про ваші власні недоліки, які ви побачите, наче поглянули у дзеркало.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 липня для Стрільців

Щоб не витратити час задарма, заздалегідь розплануйте цей день і дотримуйтесь пунктів вашого плану: так ви встигнете зробити все за максимумом, навіть якщо йтиметься про приємні справи.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 липня для Козорогів

Сьогодні у вас можуть виникнути проблеми з концентрацією уваги, тому не варто братися до вирішення серйозних питань – все одно досягти успіху не вдасться, тож краще відпочити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 липня для Водоліїв

Від переговорів – як професійного, так і особистого характеру – сьогодні краще відмовитися: бажаних домовленостей все одно досягти не вдасться, тому не варто витрачати час та сили на свідомо провальну справу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 липня для Риб

Небажано сьогодні займатися самокритикою і самоаналізом: важливих висновків з далекоглядними наслідками ви однаково не зробите, а ось настрій зіпсуєте, а заразом і самооцінку знизите.

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