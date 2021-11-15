Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку: день дежавю

Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку: день дежавю

День дежавю, коли часто здаватиметься, що щось подібне з людиною колись уже відбувалося.

Втім, деякі ситуації справді можуть бути повторенням колишніх обставин чи поверненням у наше життя людей, які свого часу з неї зникли, тепер вирішили знову ушанувати нас своєю увагою. Як правило, це означає, що необхідно виправити припущені в минулому помилки або поставити крапки над "і" у незакінчених досі взаєминах.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 листопада для Овнів

Не варто розпочинати роботу над новими проєктами, не "закривши" старі: плутанина, яка може виникнути в результаті, навряд чи сприятиме успіху у вирішенні професійних питань.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 листопада для Тельців

Не варто жити спогадами, навіть якщо вони дуже приємні: таким чином можна назавжди залишитись у минулому, а сьогодення та майбутнє, яке може бути дуже привабливим, оминуть.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 листопада для Близнят

Вам зірки радять провести день віч-на-віч із собою: можливо, без сторонніх перешкод ви зможете згадати щось дуже важливе, що дозволить досягти успіху в професії або покращити особисте життя.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 листопада для Раків

Велика сума грошей, яка в цей день опиниться у вашому розпорядженні, призначена для важливої покупки, яку ви давно плануєте — не варто витрачати її на дрібниці.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 листопада для Левів

Найкращим засобом від поганого настрою, який може переслідувати вас від самого ранку, стане улюблене заняття: незважаючи на зайнятість, намагайтеся викроїти для нього хоч трохи часу.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 листопада для Дів

Будьте уважні до знаків, які можуть буквально переслідувати вас цього дня: швидше за все, таким чином вас попередять про можливі серйозні життєві зміни.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 листопада для Терезів

Будь-яка сьогоднішня суперечка стане не процесом, у якому народжується істина, а марною тратою часу: довести свою правоту вам все одно не вдасться, а безцільність розмови зіпсує настрій.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 листопада для Скорпіонів

Не варто зосереджуватись на поганих спогадах, які можуть наполегливо лізти в голову: на щастя, вони залишилися в минулому, а те, як складеться ваше життя зараз, залежить лише від вас.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 листопада для Стрільців

Велика ймовірність того, що колись кохана людина саме сьогодні – телефонним дзвінком чи ще якимось способом – нагадає вам про себе: не варто иішитися надіями з цього приводу – двічі увійти в одну річку вам не вдасться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 листопада для Козорогів

День сприятливий для занять хобі, а ось роботою сьогодні краще не займатися взагалі або хоча б залишити собі вирішення рутинних питань, які не вимагають особливих талантів – лише посидючість та терпіння.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 листопада для Водоліїв

Не дозволяйте колишнім образам спливти у стосунках з коханою людиною: той факт, що вони не були вичерпані та забуті свого часу, дає підстави побоюватися, що посварять вас зараз.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 листопада для Риб

Чудовий спосіб покращити зіпсований настрій – творчість: навіть ті, хто ніколи раніше не займався живописом, не в'язав і не вишивав, зможуть не лише налаштуватися на позитив, а й створити симпатичний твір.

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