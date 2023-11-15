Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зробити вибір між добром і злом

День, коли кожному з нас доводиться робити вибір між світлом і темрявою, від якого багато в чому залежатиме подальше життя.

Протягом дня необхідно демонструвати витримку і не давати волю емоціям – підвищена конфліктність може негативно позначитися на стосунках з людьми навколо, зокрема й тими, від яких залежить наше життя – наприклад, рідними чи керівництвом. Висока також ймовірність провокацій з боку ворогів і недоброзичливців – не варто тішити їх негативною реакцією, як-от грубощі, і тим більше – істерика.

Овен

Не варто ігнорувати сон, який ви можете побачити цієї ночі: навряд чи він буде пророчим, але інформацію для роздумів дасть: використовуючи її, можна буде знайти вихід із ситуації, що склалася.

Телець

Спілкуючись із близькими людьми, необхідно виявляти стриманість і терпіння: можливо, вони сьогодні поводитимуться не найкращим чином, але посварившись, ви проблему не вирішите – радше навпаки.

Близнята

Не можна давати волю поганому настрою, який може "накрити" вас від самого ранку: до чого б ви не взялися під його впливом, все приречене на провал, тому треба підвищувати його будь-яким способом.

Рак

Конфлікт із кимось у своєму оточенні негативно позначиться на вашому подальшому житті – ця людина може виявитися вельми авторитетною і впливовою, тому вирішити справу мирно – у ваших інтересах.

Лев

День сприятливий для того, щоб зайнятися своїм зовнішнім виглядом: звісно, вас не звинуватиш у тому, що ви ним нехтуєте, але останнім часом настільки захопилися роботою, що почали забувати про нього.

Діва

Перш ніж дорікати будь-чому з рідних чи друзів, згадайте про те, що абсолютно безгрішних людей немає, і ви в цьому сенсі – не виняток, тож це не найкращий привід для сварки.

Терези

Чуже приватне життя – табу завжди, а цього дня – особливо: втручання в нього не принесе користі ні тій людині, якої це стосуватиметься, ні вам – навпаки, ви можете отримати від неї жорстку відповідь.

Скорпіон

Можливо, будній день – не найкращий час для того, щоб влаштовувати генеральне прибирання, але – через брак часу – зробіть хоча б невелике, це дозволить вам очистити енергетику вашої оселі.

Стрілець

Намагайтеся – всупереч не найкращій, але, на жаль, властивій вам звичці – хоча б сьогодні тримати язик за зубами, якщо, звісно, ви не хочете смертельно образити старого й доброго знайомого.

Козоріг

Будь-який негатив нинішнього дня треба зусиллям волі переводити в позитив: знайшовши в поганому хороше, ви зможете вийти на іншу – позитивну – лінію свого життя, в цьому полягає сила позитивного мислення.

Водолій

Не варто виправдовувати свою грубість тим, що ви кажете правду: перш ніж зробити це, подумайте про те, чи потрібні ваші одкровення людям навколо, чи вони цілком можуть без них обійтися.

Риби

Не поспішайте робити висновки щодо події, яка станеться сьогодні: те, що здасться вам цілковитим провалом, згодом може виявитися успіхом, на який ви й розраховувати не могли.

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