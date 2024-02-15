Гороскоп на 16 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли може здатися, що нам море по коліна

День, коли енергія б'є через край, перетворюючи на діяльних та активних навіть найлінивіших і найапатичніших людей.

Під впливом припливу сил багатьом може здатися, що їм море по коліна, що насправді не так, а тому поставить особливо самовпевнених у незручне становище, коли доведеться прилюдно визнати власне безсилля. Беручись до якоїсь справи, бажано скласти докладний план і прорахувати не лише свої дії, а й усі наслідки – як позитивні, так і негативні, які можливі як результат.

Овен

Робити добро треба будь-якого дня, але сьогодні благодійність особливо потрібна й важлива: вона миттєво досягне мети, а потім так само швидко повернеться назад – закон бумеранга ще ніхто не скасовував.

Телець

Важливо стежити за кожним своїм словом: необережне висловлювання може негативно позначитися на ваших стосунках з людьми навколо: якщо не хочете сварок, згадайте про те, що мовчання – золото.

Близнята

Важливо прислухатися до того, що говоритимуть люди довкола вас: серед, здавалося б, порожніх промов може трапитися воістину геніальна ідея, яку можна буде з успіхом втілити в життя.

Рак

Не поспішайте ухвалювати рішення, яке у своєму нинішньому вигляді викликає хоча б найменші сумніви: найімовірніше, воно помилкове, але ви зрозумієте це пізно – коли не можна буде щось виправити.

Лев

Не варто сперечатися з людьми, які будуть агресивно налаштовані: крім скандалу, вам нічого досягти не вдасться, тому ви лише даремно втратите час, а разом з ним і сили – як фізичні, так і моральні.

Діва

Зі словами необхідно обережно поводитися завжди, але цього дня – особливо: ви легко можете образити людину, яка нічого поганого вам не зробила, лише тому, що не подумали про те, що кажете.

Терези

Чим би ви сьогодні не займалися, спочатку подумайте про те, чого та яким чином ви хочете досягти, і лише потім дійте – таким чином вам вдасться показати завидні результати.

Скорпіон

Зазвичай ви не страждаєте на надмірну довірливість, тож не варто відступати від цього принципу й сьогодні: хтось із вашого оточення, включно з найближчими, може, сам того не бажаючи, обдурити вас.

Стрілець

Намагайтеся говорити сьогодні лише те, що допоможе вашому співрозмовникові і підвищить його самооцінку: якщо таких слів ви не знайдете, краще взагалі промовчати – так ви йому хоча б не зашкодите.

Козоріг

Представники вашого знака рідко вірять у різного роду езотерику, та сьогодні вам доведеться зіткнутися із ситуацією, яку інакше, як містикою, не поясниш – прийміть її як належне.

Водолій

Сьогодні – втім, як і завжди – необхідно порівнювати свої бажання зі своїми ж можливостями: не варто претендувати на те, чого ви свідомо не можете досягти – нічого, крім розчарування, це вам не принесе.

Риби

Зірки радять вам звертати пильну увагу на знаки, які посилатиме Всесвіт – щоправда, розшифровувати їх треба буде з точністю до навпаки.

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