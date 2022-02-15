Гороскоп на 16 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли можна розпочинати нові проєкти

Гороскоп на 16 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли можна розпочинати нові проєкти

День потужної енергетики, яка робить людей внутрішньо вільними, розкутими та легкими на підйом.

Можна розпочинати нові – важливі – проєкти, вони будуть приречені на успіх – особливо ті, що стосуються творчості. Можна також торгувати, вирушати в подорожі та влаштовувати свята – від дівич-вечорів та парубоцьких вечірок до ювілеїв.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 лютого для Овнів

День сприятливий для фінансових операцій будь-якого важливості, вони здебільшого принесуть саме те, заради чого й розпочинаються, — гідні дивіденди, тому не варто зволікати з їхнім здійснення.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 лютого для Тельців

Необхідно знизити фізичну активність: заняття спортом і навіть просто різкі рухи можуть призвести до розтягувань та травм, через які доведеться тривалий час просидіти вдома.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 лютого для Близнят

В жодному разі не можна сумувати і тужити, особливо якщо для цього не буде реальних підстав: Місяцю, який відповідає за енергетику сьогоднішнього дня, це може не сподобатися, і він справді ускладнить ваше життя.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 лютого для Раків

Не дозволяйте своїм слабкостям взяти над вами гору: так можна легко втратити контроль над собою, захопитися і дозволити собі багато зайвого, що вже завтра позначиться на самопочутті та фігурі.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 лютого для Левів

Цього дня ви матимете дар переконання, який може схилити до своєї точки зору навіть найзавзятіших і найнезговірливіших співрозмовників, головне, заздалегідь подбати про вагомі аргументи.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 лютого для Дів

Інтуїція, що загострилася, дасть відповідь на будь-яке запитання, але це станеться лише в тому разі, якщо ви прислухаєтеся до її "думки", а не відмахнетеся від неї, як ви це зазвичай робите.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 лютого для Терезів

Сьогодні можна і треба складати плани на майбутнє, включаючи до нього навіть ті ідеї, які на перший погляд можуть здатися фантастичними, але, як кажуть, чого на світі не буває, коли бог спить.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 лютого для Скорпіонів

Провівши день за роботою, присвятіть вечір коханій людині: постарайтеся пом'якшити розбіжності, що виникли між вами останнім часом, та обговорити з нею події найближчого майбутнього.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 лютого для Стрільців

День сприятливий для будь-яких починань, тому тим представникам знака, які давно виношують цікаву ідею, варто наважитися і нарешті зробити хоча б один крок на шляху до поставленої мети.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 лютого для Козорогів

Цього дня може виповнитися нехай одна й невелика, але важлива для вас мрія, тому спробуйте чітко сформулювати свої бажання, інакше ризикуєте отримати зовсім не те, про що просите.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 лютого для Водоліїв

На цей день можна сміливо призначати романтичне побачення: стосунки, які розпочнуться у цей час, будуть щасливими, продовжаться довго і переростуть – на заздрість усьому оточенню – у міцний шлюб.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 лютого для Риб

Цей день, незважаючи на його буденний статус, сприятливий для відпочинку: який обирати – активний чи пасивний – особиста справа кожного, головне – не думати про роботу, інакше відволіктися не вдасться.

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