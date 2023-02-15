Гороскоп на 16 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна вихвалятися

День, коли в жодному разі не можна витрачати енергію, яка дається людям згори, намарно – зірки не пробачають такого марнотратства.

Оскільки сил буде не так багато, як хотілося б, на серйозні та трудомісткі проєкти краще не намірятися, однаково жодного пуття від них не буде, а ось доводити до ладу розпочаті раніше, але з якоїсь причини не завершені справи не лише можна, а й треба. Навіть у найскромніших людей може виникнути бажання похизуватися своїми успіхами й досягненнями, що – з різних причин – не принесе нічого доброго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 лютого для Овнів

З'ясовувати стосунки з людьми – як близькими, так і не дуже – варто лише тоді, коли цього жодним чином не уникнути, в інших випадках краще не звернути уваги на їхні дії та пропустити повз вуха їхні слова.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 лютого для Тельців

Представникам вашого знака зірки наполегливо рекомендують стримати свій запал і не кидатися на роботу з первісним запалом – однаково все, що ви сьогодні зробите, вже завтра доведеться виправляти.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 лютого для Близнят

Справами сьогодні можна займатися лише в першій половині дня, пообіді очікуваного результату вони вже не принесуть, тож краще витратити час на активний відпочинок – наприклад, прогулятися на свіжому повітрі.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 лютого для Раків

Представникам вашого знака – як найбільш самовразливого у всьому зодіакальному колі – сьогодні рекомендується взагалі відмовитися від контактів із навколишнім світом: проведіть цей день у своїй "мушлі".

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 лютого для Левів

Девіз нинішнього дня для представників вашого знака: "Якнайменше активності, якнайбільше спокою" – як не дивно, але енергійні дії у всіх сферах діяльності сьогодні принесуть не користь, а шкоду.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 лютого для Дів

Загалом представники вашого знака ощадливі й економні, але саме тому для вас так важливо тримати під контролем свої витрати: втративши його, ви можете непомітно для себе витратити левову частку того, що маєте.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 лютого для Терезів

У професійному плані сьогодні потрібно займатися лише своєю роботою, не звалюючи на плечі чужі обов'язки, навіть якщо вас дуже про це проситимуть: як результат, ви не зможете зробити те, що запланували.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 лютого для Скорпіонів

Будьте обережні з жартами, які через специфіку властивого вам гумору сьогодні – втім, як і завжди – можуть виявитися образливими для близьких і коханих для вас людей, не варто їх засмучувати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 лютого для Стрільців

Бажано, щоб усі ваші справи сьогодні – так чи інакше – були пов'язані з вашою родиною та домівкою: можна займатися прибиранням, готувати, грати з дітьми та гуляти з ними в найближчому парку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 лютого для Козорогів

Порожні розмови, на які постійно викликатимуть вас люди навколо, відволічуть від роботи, тому від них необхідно відмовитися, оскільки результат вашої діяльності дорівнюватиме нулю.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 лютого для Водоліїв

Бажання купити щось непотрібне, витративши для цього безліч грошей, цього дня може здаватися непереборним, але вам до снаги ним упоратися, інакше в бюджеті буде пробитий серйозний пролом.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 лютого для Риб

Сьогодні ваше основне завдання – подбати не про інших, а про себе: чому вам, наприклад, не зайнятися спортом і не перейти на здорове харчування, головне – завтра не забути про те, що ви тепер – інша людина.

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