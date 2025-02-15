Гороскоп на 16 лютого для всіх знаків зодіаку: не найлегший в енергетичному сенсі день

Не найлегший в енергетичному сенсі день, що може негативно позначитися на людській психіці.

Переважно це стосується недовірливих та вразливих людей, але навіть емоційно стійкі можуть відчути моральний дискомфорт. Не варто вважати невиразний стан духу ознакою поганих передвіщань, він – не більше ніж вплив Місяця, який змінить гнів на милість вже завтра.

Овен

Якщо відчуваєте перед кимось провину, кращого часу для того, щоб визнати її і перепросити, не знайти: ваші добрі наміри обов'язково гідно оцінять і великодушно вибачать.

Телець

Визнаючи середньовічний принцип «Мій дім – моя фортеця», подбайте про те, щоб він був чистим і затишним: наведіть лад і позбавтеся непотрібних речей, віддавши їх на благодійність.

Близнята

Конфліктів, які можуть виникати буквально з нічого, можна уникнути одним-єдиним способом: якнайменше спілкуватися з людьми з оточення, особливо тими, хто свідомо шукатиме сварки.

Рак

Зосередитися на вирішенні важливого життєвого питання допоможе усамітнення: якщо у вас буде можливість хоча б ненадовго залишитися віч-на-віч із собою, думки утворять стрункий ряд і підкажуть правильне рішення.

Лев

Нові знайомства цього дня навряд чи виявляться приємними, тому не варто допускати чужих людей у коло свого спілкування — краще під приводом відмовити їм у цьому.

Діва

Єдиний спосіб боротьби з сумними думками, які як на зло можуть здолати вас у цей час – допомога тим, хто цього потребує: завжди знайдуться люди, яким набагато важче, ніж вам.

Терези

Сьогодні вам категорично не рекомендується хвилюватися — як відомо, всі хвороби від нервів, і переживання цього дня негативно можуть позначитися на стані вашого здоров'я.

Скорпіон

Претензії близької людини, які вона несподівано наважиться висловити в цей час, найімовірніше, будуть порожніми та необґрунтованими, тому намагайтеся не приймати їх близько до серця.

Стрілець

Потрібно максимально обережно поставитися до пропозицій швидкого і непильного заробітку, особливо якщо вони виходитимуть від малознайомих, а тому таких, які свідомо не заслуговують на довіру, людей.

Козоріг

Не можна давати людям – особливо тим, хто налаштований негативно – можливість вказувати, командувати та понукати вами: втрачене почуття власної гідності негативно позначиться на самооцінці.

Водолій

Не варто піддаватися на провокації, яких цього дня буде дуже багато: про емоційну реакцію на чужу грубість чи хамство, що викликає серйозний конфлікт, згодом доведеться пошкодувати.

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