Гороскоп на 16 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно економити сили

День, коли енергетика організму наближатиметься до нуля, тому важливо економити сили, роблячи лише те, що дійсно необхідно.

Можна – і потрібно – будувати плани, для чого необхідно оцінити свої перспективи та зважити сили й можливості, які дозволять – або, можливо, не дозволять – досягти поставленої мети. Зірки також категорично не рекомендують когось обманювати, навіть якщо здаватиметься, що йдеться про брехню задля порятунку – все станеться з точністю до навпаки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 серпня для Овнів

Знайти відповідь на важливе професійне запитання зусиллям волі не вдасться, тому бажано відпустити його, тоді рішення прийде само собою – начебто спуститься десь згори.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 серпня для Тельців

Скрізь і в усьому необхідно керуватися почуттям міри – саме воно допоможе не лише неабияк заощадити, а й вийти переможцем із будь-якої – як професійної, так і особистої – ситуації.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 серпня для Близнят

Не варто триматися за те, що віджило свій вік, чого б це не стосувалося – суконь, що вийшли з моди, або стосунків, які більше не тішать: треба звільнити місце для нового – і воно не змусить на себе довго чекати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 серпня для Раків

Якщо людина, яка образила вас, вирішить помиритися і зробить крок назустріч, не варто її відштовхувати, тим більше, що у сварці, яка віддалила вас одне від одного, ви хоча й менше, але теж винні.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 серпня для Левів

Красномовність і переконливість, які подарують вам зірки, допоможуть порозумітися з будь-яким – найнезговірливішим – опонентом: скористайтеся цією обставиною, щоб налагодити стосунки з начальством.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 серпня для Дів

День максимально сприятливий для втілення в життя грандіозних професійних планів – не втрачайте шанс, який дозволить вам не лише просунутися кар'єрними сходами, а й заробити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 серпня для Терезів

Чим би ви сьогодні не займалися, зосередьтеся на одній – найважливішій для вас – меті і не відволікайтеся на інші, інакше ви, погнавшись за кількома зайцями, не впіймаєте жодного.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 серпня для Скорпіонів

Намагайтеся бути поблажливими до людей у своєму оточенні, навіть якщо вони значно поступатимуться вам в усьому: згадайте про те, що великодушність є синонімом шляхетності.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 серпня для Стрільців

Не варто нав'язувати своє спілкування іншим людям, особливо якщо вони не будуть на нього налаштовані: нічого хорошого з вашої наполегливості не вийде – вам можуть дати зрозуміти, що ваша поведінка недоречна.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 серпня для Козорогів

Позитивні емоції, які так необхідні вам сьогодні, можна шукати скрізь – наприклад, у музеї чи в театрі, але найефективнішим – і найкориснішим – джерелом виявиться природа: ліс або парк.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 серпня для Водоліїв

Будьте обережні, маючи справу з побутовими приладами – особливо гострими: зірки запевняють, що навіть звичайний кухонний ніж може спричинити хай і невелику, але неприємну травму.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 серпня для Риб

Несподіваний прибуток – на кшталт чиєїсь фінансової допомоги чи подарунка – буде дуже доречним, особливо для тих представників знака, які останнім часом встигли неабияк витратитися.

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