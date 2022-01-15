Гороскоп на 16 січня для всіх знаків зодіаку: день домашніх справ

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків зодіаку: день домашніх справ

Спалахи емоцій і буяння інстинктів, які дадуть про себе знати цього дня, можуть призвести до послаблення самоконтролю.

Несподівані – навіть для самої людини – вчинки можуть призвести до того, що вже завтра вона шкодуватиме. Роботою – навіть віддаленою – займатися цього дня не варто, на шляху з'явиться маса перешкод, і не всі можна буде легко подолати. Має сенс згадати про те, що сьогодні вихідний, і зайнятися відповідними – домашніми та побутовими – справами.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 січня для Овнів

Не варто займатися зовнішнім перетворенням ні в салоні краси, ні тим більше в домашніх умовах: це може негативно позначитися не тільки на зовнішності, але і на здоров'ї, а також особистому житті.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 січня для Тельців

Дуже важливо – і тут вихідний день вам на допомогу – якнайменше спілкуватися з оточенням і стежити за кожним своїм словом, інакше ризикуєте наговорити зайвого, що призведе до серйозного конфлікту.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 січня для Близнят

Емоції, що перехлюпують через край, підштовхнуть до бажання з'ясувати ставлення з кимось із близьких на підвищених тонах – щоб цього не сталося, зірки радять чимось зайнятися – наприклад, своїм хобі.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 січня для Раків

Головне цього дня – будь-що вберегти себе від вашої "улюбленої" хвороби, депресії, яка може підбиратися з різних боків: зірки радять знайти позитивний момент і зосередитися на ньому.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 січня для Левів

Від великих справ, навіть якщо вони стосуються облаштування будинку – наведення ладу та затишку, краще відмовитися, зайнявшись вирішенням незначних проблем – наприклад, наведенням ладу в шафі або на робочому столі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 січня для Дів

Не варто слухати чужих порад і навіть дослухатися до розмов сторонніх людей: нічого корисного і розумного ви з них не візьмете, зате змушені будете цілий день "пережовувати" непотрібну вам думку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 січня для Терезів

Від сімейних урочистостей, навіть якщо нинішня дата до них наполегливо апелює, краще відмовитися – точніше, перенести їх на наступні вихідні, сьогодні близькі вам люди, замість згуртуватися, сваряться вщент.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 січня для Скорпіонів

Різким перепадам настроям, можливим у цей день, необхідно протиставити якісь енерговитратні справи – наприклад, заняття спортом – катання на ковзанах чи лижах.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 січня для Стрільців

Виключити агресивні випади з боку оточення можна лише одним способом – максимально обмеживши спілкування з ними, інакше можете не стриматись і наговорити зайвого.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 січня для Козорогів

Енергію сьогоднішнього дня необхідно — зрозуміло, за можливості — акумулювати до наступного: у понеділок вона стане вам у пригоді — велика ймовірність того, що вам дадуть в роботу серйозний проєкт.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 січня для Водоліїв

Проаналізуйте свій моральний стан: душевна рівновага та спокій у цей день свідчать про те, що в житті ви йдете правильною дорогою, а занепокоєння та ознаки депресії – про зворотне.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 січня для Риб

Важливо стежити за харчовим раціоном, віддаючи перевагу тільки якісним і свіжим продуктам, інакше велика ймовірність харчового отруєння і проблем із підшлунковою залозою.

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